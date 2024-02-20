提振陸股信心 上海媒體邀股民向證監會主席提建言

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）陸股2月初連日大跌後，官方緊急任命吳清接任中國證監會主席。上海報業集團旗下的財聯社今天召開「活躍資本市場、提振A股信心」建言獻策活動，邀請股民、上市公司等一同向吳清提建言。

中國媒體財聯社今天除公布這項活動外，並活動取名為「我向吳清主席建個言」。

這項活動強調，資本市場「關係千家萬戶」，沒有比像在更需要集思廣益、凝聚共識。

根據說明，這項建言活動期間為2月20日至3月2日，採線上意見徵集活動，邀請股民、基金持有人、上市公司、金融及仲介機構等各類市場參與人，針對「活躍資本市場、提振A股信心」建言獻策。

財聯社說，「我們將認真匯總大家的專業建議，傳遞網民心聲，並將大家的真知灼見轉相關監管部門及服務機構研究參考」。同時也將通過專題海報、微博微信、影片等管道呈現。

陸股2月初多日大跌，中共中央7日決定任命吳清為中國證監會黨委書記及證監會主席，並免去時任主席易會滿的職務。

吳清在接任中國證監會主席後，密集展開工作，包含召開10多場座談會聽取市場各方建議，還率隊前往銀河證券金融街營業部與投資者代表交流。（編輯：邱國強）1130220