中國救市舉措不停 證監會連開10場座談穩市場信心

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（中央社台北20日電）中國官方救市舉措從春節前延續到春節後，龍年剛開工，中國證監會舉行10場會議，分別向企業、學者、會計師、外商喊話，其中兩場會議更由主席吳清主持，顯示穩市場信心成重要任務。

綜合第一財經、香港經濟日報，龍年一開始，中國各財經部會的穩定市場信心、救經濟相關舉措已如火如荼的進行，其中，中國證券監督管理委員會在18、19兩天密集舉行10場座談會，廣招各界建言。

報導引述參加會議的人士透露，多名證監會高層出席主持外，其中更有兩場會議是由吳清親自主持，顯見官方重視，「大家對新任主席吳清的改革思路非常關注，不過座談會主要還是以聽取大家的意見建議為主」。

吳清是中國證監會第10任主席，本月7日正式走馬上任。

據報導，10場會議涵蓋的領域廣泛，專家學者、中小型投資者、上市公司、擬上市企業、證券基金經營機構、會計師律師事務所、私募機構、外資機構等的代表都參與了座談。

討論的內容從IPO、上市公司監管、規範減持、優化分紅、規範交易行為，到提升投資價值、優化市值管理、提升專業機構力量、推動長期資金入市，再到退市以及開放與安全等。

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報導提到，多名與會代表在會上建議，首次公開發行（IPO）應該首重品質，為投資者提供優質投資標的；針對上市公司監管，與會人士認為，一些上市公司品質不高，有的甚至上市目的不純，以「圈錢」、「套現」為目的，嚴重影響投資者信心，必須嚴厲打擊，「希望能夠更加注重公平性，加強中小投資者權益保護」。

一名參與會議的監管相關人士透露，春節前後，調研和梳理工作一直沒有停，穩市場、穩信心需要與市場溝通，需要各方協力，券商、公募以及私募、外資等作為專業機構，都需要找到自己的功能定位，落實相關政策，以達到穩市場、穩信心的目標。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1130220