中國救失業推招聘活動 官方稱已創造1千萬個職缺

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（中央社台北19日電）中國為促進就業，減緩失業情形，在1月底宣布推出「2024春風行動」，提供3000萬個就業職位。政策上路不到一個月，官方宣稱全中國已舉辦1.8萬場招聘活動，總計提供1000萬個職缺。

中國經濟情勢不佳，連帶使得就業難，如何改善失業情形成了官方不得不面對的問題。中國人社部於1月24日宣布，即日起至4月上旬，在全國展開「2024年春風行動」，預計提供3000萬個就業職位，以引導農村務工人員「有序外出」，促進「就近就業」和「返鄉創業」。

據新華社報導，政策上路還未滿一個月，截至2月17日，全中國已經累計舉辦各類招聘活動共1.8萬場，發布1000萬個職缺。同時安排專車、專列、包機總計達3000班次，為10萬名勞工提供免費交通運輸。

報導提到，江蘇省宿遷市於11日舉行大型現場招聘會，共有150家企業參與，提供2.26萬個職缺；浙江省舟山市近日啟動跨省招工，17家企業赴河南省濮陽市和許昌市招聘水產捕撈、船舶製造及紡織的工人。

針對在春節後急欲返回工作崗位的勞工，雲南省昭通市12日安排了2712名當地勞工，乘坐「免費返崗直通車」和自駕等方式回到浙江、江蘇、上海、福建等地工作。貴州省畢節市威寧彝族回族苗族自治縣藉由自駕、包機、大巴、火車等方式，載運3500多名工人赴廣東、浙江、江蘇等地，滿足返回工作崗位和企業復工需求。

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根據1月底，中國人社部的發布，「2024春風行動」主要包括6方面，分別是「摸準需求」、「講清舉措」、「密集招聘」、「組織對接」、「支持創業」、「暖心服務」。

此外，針對有就業困難的人員和殘疾失業人員，推動「就業援助月」活動，組織專場招聘會，相關省分還為地震災區群眾開發臨時性公益性職務，提供追蹤就業服務和心理疏導，並協調捐贈醫療、禦寒等急需物資，全力保障受災群眾盡快恢復生產生活。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130219