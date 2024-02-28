碧桂園反對被清算 重申不影響保交樓

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（中央社台北28日電）債台高築的中國地產開發商碧桂園被呈請清算，碧桂園今天發表聲明表示極力反對，並說這是單一債權人的激進舉措，不影響碧桂園的保交樓、正常營運和債務重組。

中國媒體證券時報旗下官方帳號e公司今天報導，碧桂園在港交所發公告指出，香港「永恒信貸有限公司」（Ever Credit Limited）就未支付的定期貸款和應計利息合計約莫港幣16億元（下同，約合新台幣64億元），於27日向香港高等法院呈請針對碧桂園的清算。

碧桂園表示極力反對被呈請清算，並說碧桂園牽涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債占比很低，單一債權人的激進行動，不會對公司保交樓、正常經營與境外債務整體重組產生重大影響。

另據香港星島日報今天報導，「永恒信貸」是建滔控股的全資子公司，2021年向碧桂園定期貸款18億8000萬元，去年8月底碧桂園配售建滔約3億5000萬股抵銷部分債務，截至10月底未償還本金仍高達15億9800萬元。

碧桂園告訴e公司，參考業內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清算的情況較為常見，公司堅決反對呈請書，另將尋求法律意見，採取一切必要行動，並與顧問團隊研議如何妥善抗辯應對。

碧桂園指出，因董事會認為，呈請不代表其他利益相關者的利益，並可能損害碧桂園的價值，因此公司將尋求法律措施以堅決反對呈請。

碧桂園另強調：「目前，我司各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，最大程度保障購屋業主、債權人、投資人和員工在內的所有利害關係人權益。」

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另據中房網今天報導，來自碧桂園方面的消息指出，截至27日碧桂園已獲批進入房地產融資「白名單」的項目超過100個，較春節前的30多個大幅增加，位於大連市的建案星薈時代，更獲得工商銀行融資約人民幣2億1200萬元（約新台幣9億3200萬元）。

儘管如此，因碧桂園被呈請清算的消息傳開，上午港股開盤後股價隨即下挫，截至發稿為止，每股跌至港幣0.64元，跌幅達11.11%。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130228