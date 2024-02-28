美中科技協議到期 美媒指續約面臨障礙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）美國與中國1979年簽署科技協議，促成雙方多領域合作，但先前美國國會議員呼籲喊卡，以避免中國壯大軍事實力；美媒報導，這項科技協議已在2月27日到期，續約面臨障礙。

美國之音今天指出，美中科學技術協議2月27日到期，美國國務院表示，雙方正在就協議中有關保護條款進行修改、擴充和加強。至於美方的談判立場，以及協議到期後是否延長的訊息，現在還無法提供。

美方拒絕具體說明是否會延長該協議，美國官員承認，中國的國家科技戰略以及中國國內的法律架構，對美國構成了挑戰。

據美國國會一個研究機構報告提到，中國在履行協議進行合作方面並不一致。例如報導提到，中國扣留了美國疫苗所需的禽流感病毒株，並在2019年切斷了美國參與冠狀病毒研究的機會，包括美國資助的武漢病毒研究所的工作。

支持續簽協議的人士則希望，在兩國關係緊張的情況下，雙方能夠保持一定程度的官方和非官方的接觸。

但美國和平研究所中國項目高級顧問成斌表示，美國的體制比中國開放，無論有沒有這個協議，中國都能獲取美國的訊息。

成斌認為，科技協議並不保證美國科學家實際上能夠接觸中國的研究、訊息及學者。相反，中方將利用科技協議作為在美國建立更大影響力的手段。

美中科技協議1979年簽署，兩國將在農業、能源、太空、衛生、環境、地球科學和工程等領域展開合作，並在教育和學術等領域展開交流活動，大致每5年續簽一次。上次續簽是在2018年，在2023年8月27日到期，美國政治界即湧現喊卡聲浪。

當時美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）及其他9名共和黨眾議員，致函國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲應廢除這項協議。

這些議員表示，中華人民共和國利用學術研究人員、產業間諜活動、強迫技術轉移及其他手段，在關鍵科技取得優勢，從而促使中共解放軍現代化。

隨後美中科技協議延長了6個月，以便雙方就修改和加強協議條款展開談判，但也在今年2月27日到期。（編輯：唐佩君/邱國強）1130228