經濟不佳就業難 中國部分農民工時薪縮1/3

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（中央社台北28日電）農曆春節後，中國各地返鄉的農民工已陸續回到城市尋找工作機會，然而受限於經濟不佳、出口不振等原因，今年年後求職面臨低薪和缺乏職缺的困境，部分臨時工的薪資較3年前同期減少1/3。

隨著春節假期結束，近期中國南方的廣東省、東部沿海的浙江省、江蘇省等以製造業為重的省份，出現了大量離開家鄉，尋求打工機會的勞動者。他們一般會先在車站周邊聚集、打聽工作機會，接著湧向鄰近的城鎮。

據南華早報報導，即便今年許多人提早「收假」，在農曆春節的最後幾天就來到城市，然而由於整體經濟環境不佳、出口訂單減少，連帶使得這些地區的製造業廠商對於人力需求下降，在人力供過於求的情形下，這些勞動者面臨了薪資水準不增反減的情形。

一名在浙江開設照明產品生產與出口的徐姓業者受訪時指出，由於出口訂單減少，將上大量外地的勞動者湧入，工人的數量超過公司能夠提供的職缺，因此今年招工並不困難。

以廣東省的製造業出口重鎮東莞為例，報導引述當地官方的數據指出，預計農曆年後總計將有16.3萬個職缺，然而若與過去對比，明顯衰退。去年農曆年後釋出的職缺大約為17.6萬，在2022年時更達25萬到30萬之間。

一名廣州的人力招募機構的李姓職員表示，在供過於求的情形之下，今年深圳和東莞的臨時工時薪，比3年前同期減少了約1/3，降至人民幣18元至19元（約新台幣79元至83元）之間。

他認為，人力需求疲軟的部分原因來自於當地工廠遷往海外，以及企業正努力降低成本。

報導引述業界人士分析，現在手邊資金有餘裕的企業主，比起在中國國內投資，更加傾向在海外投資工廠，「這是他們仍然願意擴張的唯一領域」。

經濟的不確定性不只對製造業造成衝擊，也影響了服務業。

一名在江西經營早餐店的李姓民眾在報導中提到，雖然各項帳單金額都在增加，但是由於主要的顧客是農民工，今年這些工人的收入可能比去年差，因此不敢漲價，「去年我們雇了一個人幫忙，但今年將不會雇用任何人，我和老公會更努力。」（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130228