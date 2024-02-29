中國低收入戶 人均可支配所得突破4萬元
2024/2/29 21:55
（中央社台北29日電）據官方發布，中國處於最低20%的低收入家庭，2023年人均可支配所得為人民幣9215元（約新台幣4萬546元，下同），比2022年增加614元。
中國國家統計局1月公布的2023年中國人均可支配所得為3萬9218元。
據澎湃新聞，中國國家統計局2月29日發布「2023年國民經濟和社會發展統計公報」，進一步披露5等分的居民人均可支配所得。
公報顯示，2023年，低收入組人均可支配所得9215元；中間偏下收入組人均可支配所得2萬442元；中間收入組人均可支配所得3萬2195元；中間偏上收入組人均可支配所得5萬220元；高收入組人均可支配所得9萬5055元，比低收入組多逾10倍。
中國居民5等分收入分組，是指將所有調查戶按人均收入水準從低到高順序排列，平均分為5個等分，處於最低20%的收入家庭為低收入組，依此類推依次為中間偏下收入組、中間收入組、中間偏上收入組、高收入組。
在2022年，中國低收入組人均可支配所得為8601元；中間偏下收入組人均可支配所得1萬9303元；中間收入組人均可支配所得3萬598元；中間偏上收入組人均可支配所得4萬7397元；高收入組人均可支配所得9萬116元。
相較於2022年，2023年高收入組人均可支配所得增加4939元，中間偏上收入組增加2823元，中間收入組增加1597元，中間偏下收入組增加1139元，低收入組增加614元。
根據行政院主計總處發布的「111年家庭收支調查統計」，台灣2022年每人可支配所得平均數為新台幣39.2萬元。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130229
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