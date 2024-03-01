中國論文造假成一條龍產業 大學教授也是客戶

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（中央社台北1日電）去年中國論文發表總數約占全球1/4，但部分論文涉及造假。據美國之音報導，中國已有完整產業鏈，提供撰寫、刊登文章一系列服務，不只學生，有些大學教授為了升等也會花錢找人代筆論文。

據美國之音報導，中國學術研究造假氾濫，甚至有一套協助學術研究造假的產業鏈。據報導引述山東省煙台市魯東大學歷史系研究生孫富貴說法，若學生經濟狀況無虞，市場上有從寫論文到找刊物刊登論文的一條龍服務，業者會依據客戶需求，客製化學術論文，而且服務對象不只是學生，甚至有老師也使用這些代筆服務。

光是在2022年，中國全國就披露至少7宗學術研究造假醜聞，擴及北京、西安、廈門、蘇州，更包含中共中央黨校。今年年初，甚至有華中農業大學學生聯合檢舉教授黃飛若，涉嫌竄改實驗數據、實驗圖片造假、論文抄襲等問題，又再次引起中外人士關注中國學術造假的問題。

曾任河南省鄭州大學一間研究所所長的教授楊寧遠分享，曾有友人以一篇人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）的價格，協助8位學生寫博士論文，這位友人根本沒有博士資格，並感嘆中國學術研究界腐敗。

報導分析，中國學術研究造假頻傳主因，中國大學普遍以升遷及增加研究資源為誘因，鼓勵教職員多產出論文，並刊登在期刊雜誌上，形成學術界為了提升論文數量，不惜造假的風氣。

報導引述「日經亞洲」研究結果，表示中國去年發表的論文總數，將近全球發表論文總數的1/4。

不過中國論文品質常受到質疑，報導從科學權威期刊「自然」在去年發表的報告發現，2003至2022年間，中國出產的論文，每1萬份就有超過23份被撤回，僅次於沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和俄羅斯。

這樣的現象，除了讓人質疑中國學術研究的可靠性，也對現今世代的大學生造成諸多困擾。

在北京就讀大學的張明信坦言，在政府嚴格控管下，較敏感的題目難以以社會調查的方式進行，部分數據、資料也不容易搜尋。中國研究若是涉及抄襲、造假，會使得做研究越發困難。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130301