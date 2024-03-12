中國學者辯解悲觀論：新興產業有望緩解經濟問題

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（中央社台北12日電）中國學者近日撰文為外界對中國經濟普遍悲觀的想法作辯解。文章聲稱，中國本土企業崛起是外資撤出中國的主因，並指中國目前出現的房地產危機、失業率、人口老化等問題，將因新興產業得以緩解。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文日前在「外交家」（The Diplomat）雜誌，發表「打破6個中國見頂論的神話」一文，分別從中美經濟比較、外資撤中、房地產危機、失業率、人口老化、中國國民信心動搖等六面向，為外媒對中國未來發展的悲觀看法作辯解。

這篇文章反對「中國經濟總量絕不會超過美國」的觀點。王文從兩個角度指稱，中國作為連續15年國內生產毛額（GDP）位居全球第2的大國，經濟成長速度自然會放緩。而中美兩國GDP差距擴大，則是受人民幣兌美元匯率貶值所影響。

他宣稱，中國實體經濟「在多方面都輾壓美國」，包括糧食、鋼鐵、水泥、造船業等產量及發電量、汽車產銷量，並指在2014年國際貨幣基金（IMF）根據購買力平價（PPP）數據，宣布中國成為「世界頭號經濟強國」。

針對這幾年外資撤離中國，王文認為，部分跨國公司退出中國市場，不一定是受政治因素影響，而是「中國出現強大的國內企業」。他並說，中國市場競爭激烈，2023年仍吸引外資達人民幣1.13兆元（約新台幣4.8兆元），創歷史第3高，雖然來自美國的投資減少，但法國、瑞典、德國、澳洲、新加坡的對中投資大幅增加。

關於中國房地產危機，王文說，太陽能、電動汽等產業蓬勃發展使中國民間投資增加，有望擺脫對房地產的依賴，表現中國經濟的「高質量發展」。

他認為，中國2022年起以新產業、新業態、新模式為特徵的「新三化」，將經濟規模加值至21兆元，且截至去年，中國已連續9年成為全球最大的汽車產銷中心，為全球第一汽車出口國。這一轉變，象徵中國開始走上「創新驅動的增長軌道」。

此外，王文也從人口經濟的角度，分別就外界對失業率、人口老化、中國國民信心不足作辯解。

針對其他政治學者斷言，失業率到一定程度，國家就會面臨社會動盪。王文聲稱，中國各級政府推出減稅、利息補貼等各種就業援助政策，試圖解決失業問題，再加上電子商務普及、直播經濟快速成長，中國靈活就業興起，不斷創造新的就業機會。

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他並針對人口老化導致經濟衰退說，中國雖正失去人口紅利，但正在轉變為「人才紅利」。中國高等教育毛入學率超過60%，將為高品質社會服務貢獻人才紅利。此外，社會高齡化將促進經濟成長方式轉型，包括老年娛樂、輔助用品、醫療保健、老年保險等領域，市場規模可望超過10兆元。

王文對中國經濟成長放緩、資本市場短期波動，加劇中產階級的抱怨與移民率上升表示，這些抱怨可被視為「進步動力」，中國的「內捲化」（即為取得有限進展而進行的激烈競爭）特徵往往有望取得發展突破，包括在航太、晶圓、造船、汽車製造等領域，正逐步超越許多已開發國家。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130312