碧桂園仍有資金壓力 債券持有人未收到應付利息

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（中央社記者張謙香港13日電）據報導，陷入財務困境的中國大陸房企碧桂園，近期未能向其部分債券持有人繳付到期應付利息；碧桂園對此解釋，是因銷售恢復情況不如預期。

綜合陸媒報導，大陸多位債券持有人昨天表示，截至目前，仍未收到碧桂園旗下債券「H1碧地01」（原稱21碧地01）的利息。

據報導，碧桂園對此回應指出，因銷售恢復情況不如預期、資金調撥承壓等原因，公司原定於3月12日到期兌付「21碧地01」的人民幣0.96億元（約新台幣4.25億元）利息資金尚未全額到位。

碧桂園表示，根據現有債券合約條款，公司仍有30個交易日的寬限期，公司將在寬限期內藉由做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

中國大陸房企的債務問題正陸續爆破，今年1月底，恆大地產已被香港高等法院裁定清算；上月底，碧桂園也遭債權人向高院提出清算呈請，涉及港幣16億元的未支付定期貸款及應計利息。

高院將於5月17日就相關呈請進行首次聆訊。（編輯：吳柏緯）1130313