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回應海外對23條憂慮 港天主教：維持告解保密性

2024/3/15 16:38
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（中央社記者張謙香港15日電）針對有海外組織憂慮香港基本法23條立法「可能會威脅天主教的告解保密傳統」，天主教香港教區今天回應指出，23條立法不會改變教會一貫以來施行的告解保密性。

天主教香港教區在其公布中表達了三點立場，一是就維護國家安全的23條立法，天主教香港教區認同，作為公民有義務保障國家安全；二是天主教香港教區曾就23條立法表達意見；三是23條立法不會改變教會一貫以來施行的告解保密性。

總部設在倫敦的香港監察（Hong Kong Watch）日前刊登16名宗教或信仰自由人士的聲明，指23條立法威脅宗教自由，特別是天主教教會的「懺悔聖事」（Sacrament of Penance），即告解的保密傳統。

聲明認為，23條立法可能會迫使神職人員洩露告解內容，違背自己的意願和良知，並且侵犯告解者的隱私，又指這會違反世界人權宣言第18條。

香港監察是英國的非政府組織，成立於2017年，宗旨是監察香港人權、自由和法治狀態，以及促請中國遵守中英聯合聲明中的承諾等。

港府發言人日前強烈譴責香港監察的聲明，並形容香港監察為「反華組織」，又指其聲明企圖挑撥宗教人士和信眾對立法的不滿。

發言人說：「叛國罪和隱匿叛國罪，無論是在香港還是其他普通法司法管轄區，都是存在已久的罪行，並非針對宗教人士或信眾，亦和宗教自由毫無關係。無論如何，宗教自由並不保障任何人進行嚴重犯罪行為而不用受到法律制裁。」

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發言人指出，公民權利和政治權利國際公約第18條明確規定，「宗教自由可以保障公共安全、秩序、或他人之基本權利自由為由予以限制」。

發言人又指出，美國、加拿大、新加坡等實行普通法制度的國家，都有成文法訂明隱匿叛國罪，而它們也並未訂明相關例外情況；香港監察的聲明沒有提到這些國家的相關法律，卻攻擊香港立法，「是雙重標準的典型例子」。（編輯:陳鎧妤）1130315

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