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輝達GTC大會宣布 與比亞迪等3家中國車企合作

2024/3/19 16:53
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（中央社台北19日電）輝達（Nvidia）2024年GTC大會美西時間18日下午揭開序幕，執行長黃仁勳宣布，輝達下一代智慧車用晶片DRIVE Thor已與3家中國汽車製造商比亞迪、昊鉑（Hyper）、小鵬汽車達成合作。

綜合第一財經、香港經濟日報報導，AI晶片大廠輝達在加州聖荷西（San Jose）舉行GTC（GPU Technology Conference）年度繪圖處理器技術大會，輝達創辦人兼CEO黃仁勳在會中宣布，輝達下一代智慧車用晶片DRIVE Thor將被中國電動車大廠比亞迪採用。

DRIVE Thor採用NVIDIA GTC大會發布的Blackwell架構，可以高度整合轉換器（Transformer）、大型語言模型（LLM）及生成式AI，使汽車具備更高階的AI能力。

事實上，早在2023年3月輝達的GTC大會上，比亞迪和輝達就已宣布在自動駕駛技術方面達成合作，採用輝達的DRIVE Orin晶片生產下一代自動駕駛汽車。而新版本DRIVE Thor將可實現更高水準的自動駕駛和其他數位功能。

此外，輝達汽車業務副總裁夏皮洛（Danny Shapiro）在電話會議上透露，比亞迪計劃利用輝達的技術簡化工廠和供應鏈，並開發虛擬展示廳。另外還計劃使用NVIDIA Isaac、NVIDIA Omniverse等平台大幅增加實體與虛擬的造車環境。

廣汽埃安（Aion）旗下品牌昊鉑及小鵬汽車，也將採用DRIVE Thor發展自動輔助駕駛，並運用在下一代車型上。

昊鉑與輝達將在高效能運算、自動駕駛技術和深度學習領域展開合作，生產下一代L4級自動駕駛汽車，並計畫於2025年量產。

除了輝達官方宣布的幾個合作夥伴外，目前至少有5家中國車企也已明確表示將採用DRIVE Thor生產下一代產品，包括吉利旗下的極氪汽車、理想汽車和文遠知行等。

在今年GTC大會上，輝達還展示了AI在汽車中的運用範圍，涉及多家知名汽車大廠如日產（Nissan）、現代（Hyundai）等，在車型研發設計、配置選購等多個環節都已廣泛運用AI技術。（編輯：廖文綺/邱國強）1130319

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