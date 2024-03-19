中國欲加大利用外資 擴大先進領域外商准入

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（中央社記者張淑伶上海19日電）中國政府今天公布加大利用外資的行動方案，表示會放寬科技創新領域外商投資准入試點，擴大銀行保險領域外資金融機構准入，並鼓勵加大對先進製造、節能環保等領域外商的支持。

根據中國政府網，國務院辦公廳今天發布「扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案」，內容強調外商投資是參與中國式現代化建設、推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量，要鞏固外資在中國發展信心。

這份行動方案提出5方面24條措施。

一是擴大市場准入，提高外商投資自由化水準。除了已宣布的全面取消製造業領域外資准入限制措施，並持續推進電信、醫療等領域擴大開放；擴大銀行保險領域外資金融機構准入；拓展外資金融機構參與中國債券市場業務範圍；深入實施合格境外有限合伙人境內投資試點，拓寬基金可以投資的範圍。

此外，放寬科技創新領域外商投資准入試點。允許北京、上海、廣東等自由貿易試驗區選擇符合條件的外企，在基因診斷與治療技術開發和應用等領域進行擴大開放試點。

二是加大政策力度，提升對外商投資吸引力。全國鼓勵外商投資產業目錄加大對先進製造、高新技術、節能環保等領域的支持力度。積極支持積體電路、生物醫藥、高端裝備等領域外資項目納入重大和重點外資項目清單，允許享受相應支持政策。

三是優化公平競爭環境，做好外商投資企業服務。清理違反公平競爭的行為和政策措施，完善招標投標制度等。

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四是暢通創新要素流動，促進內外資企業創新合作。支持外商投資企業與總部數據流動，組織展開「數據出境安全評估」、規範個人資訊出境標準合約備案等相關工作，促進外商投資企業研發、生產、銷售等數據跨境安全有序流動；便利國際商務人員往來，優化外國人在中國工作和居留許可管理等。

五是完善規制，更好對接國際高標準經貿規則。加強智慧財產權保護，健全數據跨境流動規則，積極推進高標準經貿協議談判及實施，加大對接國際高標準經貿規則試點力度。（編輯：陳鎧妤）1130319