中國雲南四川旱情恐擴大 波及春耕及華南供電

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（中央社台北23日電）中國西南部今年來持續乾旱下，中國水利部22日針對雲南、四川省啟動乾旱防禦4級應急響應，並指兩省旱情可能在適逢農作物春耕下持續擴大。同時，由於雲南省為水力發電及供電大省，乾旱恐將影響雲南乃至中國南方省分供電。

中國水利部22日晚間發布旱情通報指出，今年以來，雲南、四川兩省降雨和河川來水持續偏少，出現局部蓄水不足，發生不同程度旱情。

通報提到，根據預測，今年春季乾旱區域降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加上氣溫快速升高，春耕生產用水量增大，旱情可能「持續發展」。

為此，中國水利部同日召開抗旱專題會商會議，宣示牢牢守住飲水安全底線，精準灌溉管理，加強工程建設和節水管理。並要加強對全國乾旱趨勢的預判，提前規劃西南其他旱區、冬麥主產區、東北地區等地抗旱措施，並要嚴密防範旱澇急轉（旱災與洪災相互急轉）。

日前雲南省水利廳通報，今年以來雲南持續發生冬春連旱，降雨較常年同期偏少近2成，眾多河流、湖泊、水庫出現乾涸龜裂。目前雲南受旱情影響的區域，已涉及昆明、曲靖、昭通等11個州市轄下的74個縣（市、區），其中多個地區已啟動應急響應。

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具體旱情方面，雲南省曲靖市馬龍區黃草坪水庫2022年蓄水量曾達690萬立方公尺。但2023年以來持續乾旱下，同年蓄水量僅餘100萬立方公尺，已無法向外供水，必須從其他水庫調水應對。若旱情持續，農村恐將出現供水不足，影響春耕。

中國氣象部門日前預測，今年3至5月，雲南大部分地區降雨可能偏少，導致旱情加重。由於雲南是中國水力發電及供電大省，一旦陷入乾旱，供電將出現壓力，除雲南本身，南方如廣東等省分恐將連帶受到影響。（編輯：陳鎧妤）1130323