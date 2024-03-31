習近平施政逆轉型 學者：剛性統治脆斷可能性增加

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（中央社台北31日電）中國領導人習近平宣稱對外開放的大門只會越開越大，但專家指出，習近平施政逆轉型，絕對壟斷體制在剛性和脆性之間缺少變革的彈性，當經濟惡化無法支撐鎮壓機器時，剛性統治就可能發生脆斷。

史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光30日在美國之音中文網發表「習近平逆轉型 中國將和平變革還是流血革命？」文章。

文章提到，習近平上台以來，一直強調改革開放，包括在今年全國兩會期間提出「必須堅定不移深化改革開放，深入轉變發展方式」，但習近平上台後，吃改革紅利的時代也結束了，進入了逆轉型。

文章指出，從2001到2012年，中國利用前幾十年的改革，不斷地吃紅利，加入世界貿易組織（WTO）以後，確實有飛速的經濟發展，但有無按照世貿要求改革制度呢？「都是小打小鬧，至於立些法，哪個國家每天都在立法？這個不能叫改革的」。

到了2012年習近平上台，紅利時代也結束，進入逆轉型，想回到毛澤東時代。

吳國光表示，因為習近平看到了經濟市場化帶來一定程度的社會多元化，包括觀念、輿論一定程度的市場化，這些和共產黨一黨專制的政治安排是難以相容的，是對共產黨一黨專制的威脅，因此只能學毛澤東的辦法，但問題是毛澤東的政治辦法完全沒有跟市場經濟連結。

因此，習近平現在面臨的挑戰就是怎麼樣既能用毛澤東的辦法，還能用市場經濟，又沒有把它掐死，還能創造點財富，就看到習近平不斷地在經濟和意識形態之間糾結。

這位專家指出，近年來，中國政府進一步收緊言論和社會空間，動用網路強化資訊和言論控制，透過加強維穩體制，來維持中共統治的合法性，而這種合法性是不能持久的，因為它是一個虛假的合法性，最後就是靠暴力。當經濟惡化，政府沒有足夠財力來支撐這個龐大的鎮壓機器時，就可能發生脆斷，像明末李自成起義的流血革命。

他認為，不管鄧小平、江澤民或胡錦濤時代，從過去的極權體制向帶有極權主義遺留色彩的威權主義體制轉化，還是現在重新逆轉型，再加強極權主義色彩，弱化威權主義色彩，整個體制的根本特點就是中共對於權力的絕對壟斷，不要說挑戰和質疑，甚至不能提問和評論，這樣一個體制在剛性和脆性之間缺少變革的彈性。

吳國光強調，如果大家不希望看到中國體制脆斷或流血暴力，也不願意接受這種剛性控制，那麼只有透過抗爭才能夠增加它的彈性，比如白紙運動就改變了習近平的動態清零政策，但是也不是因為人們不想看到流血革命，就能避免暴力。如何改變中國政治軌跡是每個主動或被動捲入政治的人都應該思考的問題。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130331