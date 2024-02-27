中共地方黨官倡解放思想 學者：悲劇後上演鬧劇

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（中央社台北27日電）針對中共湖南省委日前展開「解放思想大討論」，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光指出，鄧小平當年倡議的「解放思想」尚且成為悲劇，如今不知從何解放的「解放思想」充其量只會是一場鬧劇。

吳國光今天在美國之音（VOA）中文網發表題為「『解放思想』的悲劇與鬧劇」的文章指出，「解放思想」這4個字，與中國當今的政治氛圍太過違和，因此解讀甚多。有人聯想到1980年代改革開放，有人回溯到1957年反右，有人錯置到1992年鄧小平南巡，更多人關心和參照的則是現實。

吳國光表示，中共1957年反右前提的是「百花齊放，百家爭鳴」；1992年鄧小平南巡談話長達近1萬字，只在某個角落閃過「解放思想」4字，全篇主旨則是「解放生產力」；因此只能是1978年12月鄧小平提出的「解放思想，實事求是，團結一致向前看」，隨後成為中國改革開放的起點。

他認為，鄧小平提「解放思想」，不過是「摘了『民主牆』和胡耀邦種下的桃子」。1977年12月，胡耀邦出任中共中央組織部長，拉開了「大平反」的序幕；到了1978年11月，北京西單「民主牆」進入高潮，成為中國的海德公園，貼滿了民眾自發書寫的大小字報，青年人更前往政治演講，多種民間社團和民間刊物紛紛出現，議論政治經濟，形成了「北京之春」。

吳國光指出，1979年3月，鄧小平祭出「四項基本原則」和「安定團結」的大棒鎮壓了「民主牆」，並在全國逮捕民間活躍人士，「解放思想」從此戴上了緊箍咒。幾年後，受益於胡耀邦平反而重回權位的中共老幹部們聯手把胡耀邦趕下台，最後死於冤屈，「解放思想」就這樣成為歷史的悲劇。

他表示，45年前的「解放思想」是從「大平反」開始、由「大平反」推動。如今，中共官方文件重新唱出「解放思想」高調前，人們可曾看到對709律師、「新公民運動」、「白紙運動」等一系列政治壓迫的翻案嗎？看到對民營企業家迫害的放鬆嗎？能想像中共對六四事件的平反嗎？

況且，45年前的「解放思想」，是與民間自發性、獨立地發出政治聲音直接聯繫在一起的，連中共元老葉劍英都說「西單民主牆體現了社會上的民主」。今天，中國國務院總理李強敢講出「白紙運動體現了社會上的民主」這樣的話嗎？當局哪怕能稍稍放鬆對網路的嚴厲控制，讓民眾形成某種「網路民主牆」嗎？

吳國光說，文革後的「真理標準」大討論，湖南省委正是全中國唯一不肯表態支持「思想解放」的領導機關，因為要堅決維護毛澤東的政治遺產。那試問今天的湖南省委，講「思想解放」，是「從什麼東西裡面解放出來呢」？

他指出，馬克思喜歡引用黑格爾說過的一句話：「一切偉大的世界歷史事變和人物，可以說都出現兩次，第一次是作為悲劇出現，第二次是作為鬧劇出現」。而從中共建政到如今習近平當政，中國歷史上這樣的重複已經很多次了。

以人物而言，中共總書記習近平以「毛澤東二世」自居，而毛是悲劇主角，習是鬧劇主角；事件而言，1960年代的紅衛兵造反是悲劇，當今的「小粉紅」喧鬧是鬧劇；而毛澤東死後的「解放思想」終究成為一場悲劇，那麼今天的「解放思想」，充其量只能是一場鬧劇罷了。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130227