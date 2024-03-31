霸凌頻傳 有中國學校裝設辨識系統聞聲示警

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（中央社台北31日電）鑑於近來中國校園霸凌頻傳，甚至釀成人命，中國一些中小學校最近開始在校內廁所等角落裝設智慧語音警報裝置，自動識別收錄到的謾罵及求救話語，並發出預警；也有學校設置「防霸凌信箱」供投訴。

中央廣播電視總台中國之聲報導，吉林省德惠市第四中學在2023年秋季開學時，啟用智慧語音警報設備，可自動識別涉及「求救」、「謾罵」方面的語句，並在5秒後發出警報示警。

除吉林外，福建省福州市一所學校最近也選擇在廁所等區域安裝類似設備。當設備捕捉到特定的聲音訊息，並觸發預警時，學校老師的電腦或手機上就會收到警報，達到警示效果。

除了上述智慧型識別裝置，浙江省江山市一所小學近來也在校內設置「防霸凌校長信箱」，讓學生有更多途徑申訴和求救。同時，學校老師也為學生們強調這個信箱該怎麼使用，目的是解決一些學生受到欺凌時不敢說出遭遇的情況。

德惠四中副校長王景會表示，目前影像監控幾乎可以全面涵蓋整個校園，但像是廁所、洗漱間等個別特殊場所因為涉及學生隱私，無法安裝監視器，容易發生學生打鬧及校園霸凌現象。

王景會說，學校這套系統啟用以來，還沒有真正預警過校園霸凌案例，但「作為一種震懾的目的」已經達到，學校會繼續使用。

中國一家生產銷售上述校園防霸凌警報設備的廠商指出，語音識別功能是透過「預置語料庫」來執行，預先錄入打架、罵人，例如「我要打你」等危險的話，還可支持多種方言。

廠商表示，把設備的軟體安裝到電腦上就能報警，還可透過手機App及網路，直接把霸凌發生的訊息傳達給老師或相關負責人。而除了連接校內老師和保全部門外，這套系統也可連接警方或教育主管機關。

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但對於校園內安裝上述警報裝置，雖有輿論認為能提升校園霸凌的預防處理能力，但中國全國人大代表、中華全國律師協會副會長萬立認為，治理校園霸凌，事前預防的意義遠大於事後懲治，這種裝置可以產生一定作用，但不是全部，不可能「一招制敵」。

萬立認為，要讓警方、社區、學校、監護人之間緊密聯動，建立完全涵蓋校園、社區的校園霸凌預警、巡邏、教育、管控機制。並推出學校防治校園霸凌干預、核查、判定工作指引，分級處理相關事件。且針對已發生的校園欺凌行為，還需完善民事救濟機制。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130331