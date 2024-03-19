中國再傳霸凌 山東中學生遭圍毆口中被強塞垃圾

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（中央社台北19日電）中國繼河北邯鄲3名初中生霸凌同學致死且棄屍掩埋後，山東臨沂朱保中學昨天發生多名男學生聯手圍毆一名學生，甚至將垃圾及泥土強行塞入被害學生口中。當地警方說，施暴者已全部被捕，「被打男孩所幸沒大事」。

綜合中國媒體報導及網路訊息，這一霸凌事件的施暴人及被害人，是山東省臨沂市蘭山區義堂鎮朱保中學的學生。在一段長約7分鐘的影片畫面中，被害男學生被另外4名男學生拳打腳踢，且用折斷的粗樹枝不斷抽打，而畫面之外還能聽到其他學生的聲音，但完全沒有人出面制止這一暴力行為。

畫面並顯示，被害學生除了身體及後腦勺持續被拳打腳踢外，施暴學生們甚至還往被害學生口中強塞垃圾和泥土，同時還憤怒地吼叫。至於被害學生，整段畫面都能聽到他近乎絕望的哀嚎。

根據報導，事發地的管區派出所透露，所有施暴者都已全部被逮捕，而「被打男孩所幸沒大事」。但所方目前尚未提到如何處置這些施暴的中學生，也未說明被害學生目前受到的具體傷勢。

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中國接連發生手段兇殘的校園霸凌事件，讓許多網友紛紛表達憤怒和不滿，驚呼「我們的校園怎麼變成了這樣」？並紛紛譴責施暴學生的殘忍及家長疏於管教，也指控學校對學生的管理出現漏洞。同時還認為，中國接二連三發生校園霸凌事件，邯鄲、臨沂這兩起事件很可能只是全國的冰山一角。

也有網友表示，這兩起事件不僅是校園暴力事件，更是對中國社會教育體系的挑戰。該深入思考的是，什麼因素導致了這種暴力行為的發生？中國的教育理念和方法是否存在問題？（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130319