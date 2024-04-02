深圳中古屋成交創近3年新高 屋主降價求售

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（中央社台北2日電）中國房地產市場低迷，指標城市之一深圳市的中古屋市場3月成交簽約量卻超過5000戶，創近3年新高，原因是屋主降價求售，其中81.4%成交價低於參考價。

綜合陸媒界面新聞、香港經濟日報今天報導，深圳市房地產仲介協會統計，深圳全市3月的中古屋成交（合約數據，非最終過戶數）5196戶，月增116.6%，年增5.1%，向上突破5000戶行業榮枯線標準。

數據顯示，這是時隔3年深圳全市中古屋單月簽約量再突破5000戶。

報導引述市場人士說，深圳房市回暖有多方面因素，包括每年春節之後成交量都會逐步上升、當地2月初優化限購政策以及房貸利率調降等。

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深圳市房地產仲介協會指出，深圳3月的中古屋市場成績不俗，但實際走訪市場以及從部分協會會員機構回饋得知，相較去年3月，今年3月中古屋成交價格低於參考價的比例明顯增加，其中81.4%的成交價低於參考價。

深圳市房地產仲介協會認為，3月的市場在先前政策利多的推動下確實有所提振，但也與當前大部分屋主主動折讓、透過「以價換成交」方式促成了交易量的提升有關，對於當前深圳中古屋市場，業界依然有動能恢復不足的擔憂。（編輯：周慧盈/邱國強）1130402