中國高校公布不良影響期刊 陸媒：淨化學術生態

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（中央社台北5日電）山西工程技術學院近日公布「不良影響期刊」名錄，中國多所大專院校學報上榜。陸媒新京報評論稱，中國論文造假、抄襲等問題叢生，若各校仿效此舉，有望淘汰國內不良期刊，淨化中國期刊生態。

山西工程技術學院教師工作部2日發布「關於公布不良影響期刊名錄及處理辦法的通知」，將罔顧學術品質、管理混亂、商業利益至上，造成惡劣影響的學術期刊列為不良影響期刊。

被列入不良影響期刊包括「長江大學學報（社科版）」、「長春理工大學學報（自然科學版）」、「哈爾濱師範大學學報（社科版）」等多所中國高校（大專院校）刊物。

「通知」並提醒山西工程技術學院所有教師，在投稿時應避開存在爭議的不良期刊，該學院將針對這些期刊採取職稱評定不予認定的處理辦法。

對此，新京報4日發表評論稱，身為地方普通院校的山西工程技術學院，能不避諱地公布不良影響期刊，其中還不乏有知名度的大學學報，體現該校追求學術的可貴品格。而上榜的大學學報應為此感到丟臉，被專門點出來警示，無疑是一記當頭棒喝。

評論並指，中國學術界抄襲剽竊、同行評審造假、學術近親繁殖、賣版面等問題層出不窮，一些學術期刊品質如何，投稿者與審稿者都心知肚明，但還是有不少人基於面子、利益、圈子交往等因素，會一團和氣地發表文章，因此曾出現在自然科學期刊刊登吹捧導師崇高、師母優美的論文等荒誕不經的學術亂象。

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新京報表示，期待公布不良影響期刊此舉，能成為其他高校的標配。若這類行動增加，有望淘汰市場中靠販賣刊號、大搞利益交換的期刊，淨化中國國內期刊生態。

評論並指出，學校公布不良影響期刊，也反映出中國學術界值得擔憂的問題，不少學者刊登論文只是為了評獎、當官、發財，充斥對利益的嚮往，失去對學術的敬畏。若要改變現狀，根本上還是要透過改革高校科研評價體系，為學者營造自由開放的學術空氣。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130405