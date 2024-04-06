「蒼鷺與少年」中國上映4天 票房超越日本

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（中央社台北6日電）日本動畫大師宮崎駿的作品「蒼鷺與少年」3日在中國上映。據中國票房資訊平台，截至今天上午，票房已超過人民幣4.43億元（約新台幣19.5億元），折合日幣約92.85億，超越日本累計票房92.6億。

每日經濟新聞報導，根據中國票房數據平台燈塔專業版統計資料，「蒼鷺與少年」（中國片名「你想活出怎樣的人生」）在中國上映第4天，上午累積票房超過人民幣4.43億，另一個票房數據平台貓眼專業版，截至今天下午5時，「蒼鷺與少年」的票房已經達到4.83億元，目前仍持續成長。

根據專營電影相關訊息、數據整合的日本企業「興行通信社」所做的「歷代票房收入best100」，截至3月31日的最新排名顯示，「蒼鷺與少年」在上面的名次為59名，估算的票房收入為92.6億日圓。

人民幣4.43億元折合日幣約為92.85億，超過了92.6億，因此報導稱中國票房超過日本本土票房，中國成為「蒼鷺與少年」全球第一票倉。

另據日本共同社報導，「蒼鷺與少年」3日在中國上映，全中國至少有1萬家戲院排片，當天傍晚，含預售票在內的票房已突破人民幣1億元。日本動畫電影向來在中國擁有高人氣，過去一段時間，包含「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」、新海誠的「鈴芽之旅」都備受歡迎。

報導指出，隨著「蒼鷺與少年」在3月時奪下第96屆奧斯卡金像獎「最佳動畫片」後，在中國的關注度更加升溫。

根據公開資訊顯示，「鈴芽之旅」是目前中國影史上最賣座的日本動畫電影，累積票房約為人民幣8.08億元。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130406