黎智英案續審 證人李宇軒談建立反中聯盟

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（中央社記者張謙香港9日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件續審，在昨天的審訊中，證人李宇軒談及與日本議員建立「反中」聯盟的內情。

這起案件昨天進入第55天審訊，綜合香港本地媒體的報導，李宇軒提及，2020年7月19日，日本眾議院議員中谷元及山尾志櫻里宣布成立「對中政策相關國會議員聯盟」（JPAC），是「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的日本分支。

他說，JPAC表明，將會就香港問題推動「救生艇政策」、「Magnitsky」（馬格尼茨基人權問責法）、終止日本與香港之間的司法互助協議，以及防止日本企業或組織向香港政府提供協助。

其後，英國保守黨人權委員會委員裴倫德建議李宇軒可以成為JPAC的非正式區域聯絡人；李宇軒承認，期間他曾聯絡山尾志櫻里的團隊、3個在日的港人組織及IPAC，目的是推動「Magnitsky」制裁香港。

李宇軒表示，「SWHK」是3個在日的港人組織之一，裴倫德曾告訴他，英國金融家比爾表示，對幫助推動「Magnitsky」感興趣。

裴倫德向比爾提及，SWHK正在協助山尾志櫻里發展香港平台，並表示會安排比爾與SWHK日本團隊聯絡。

李宇軒表示，他希望介紹比爾給山尾志櫻里認識，以便推行日本的「Magnitsky」。

他又提及，IPAC成員經討論後，計劃勸阻英國法官擔任香港終審法院的非常任法官，又提到IPAC成員國應該在戰略上減少對中國等國家的倚賴。

李宇軒是民間組織「香港故事」成員，這個組織被視為主張「港獨」；2019年香港爆發「反送中」運動，李宇軒積極參與其中。

在香港國安法實施後，2020年8月，李宇軒與另外11名「反送中」支持者試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人被判入獄7個月。

2021年3月，李宇軒等人服刑期滿後被移交香港警方，李宇軒隨即被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；同年8月，他和陳梓華在高等法院認罪。

至於黎智英，他與蘋果日報等3家公司和6名蘋果日報前高層被控串謀勾結外國勢力罪，以及串謀發布煽動刊物罪；在李宇軒等人的案件中，黎智英也被控串謀勾結外國勢力罪。

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法院在審訊黎智英案初期，控方曾在開案陳辭中提及李宇軒與他人成立「重光團隊」，以團隊名義在海外報章刊登廣告，並主張外國制裁中國大陸和香港，而黎智英是團隊主腦，曾為團隊墊支廣告費。

除了李宇軒，部分涉案的壹傳媒前高層已認罪並以從犯證人身分出庭指證黎智英，已作證的有前壹傳媒行政總裁張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、前蘋果日報主筆楊清奇。（編輯：吳柏緯）1130409