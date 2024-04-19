真贗存疑 黃庭堅書法估價8.6萬拍出12億

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（中央社台北19日電）日本昨晚一場拍賣會上，標註為北宋黃庭堅（款）的書法作品「草書釋典卷」引發競標，估價人民幣2萬元，成交卻達2.88億（約新台幣12億）；值得注意的是，拍賣方實際上對作品真贗存疑。

陸媒澎湃新聞今天報導，作品註明為「款」，按照拍賣業內的說法，就表示拍賣方也認為此一作品真贗存疑，估價50萬至100萬日圓（約人民幣2萬元），就說明拍賣方對作品信心不足。

雖然如此，這件標註為北宋黃庭堅（款）的書法作品「草書釋典卷」18日晚在日本某拍賣會「百年藏珍——關東某藏家舊藏專場」仍引發競標，最終以50億日圓落槌於3035號買家，含佣金以59.9億日圓（約2.88億元人民幣）成交，超過估價的萬倍。

據報導，2010年款署黃庭堅的「砥柱銘」在中國拍賣成交時曾被質疑為贗品。

據指出，拍賣書法的這家日本拍賣公司專門從事拍賣古董、藝術品、古玩、書畫、珠寶等藝術品的拍賣業務，創立於1956年，總部位於東京。

澎湃新聞引述發布藝術品與古書畫收藏的微信公眾號說，這一藏品的買家是一名來自中國的馬姓收藏家。但這項消息目前未獲證實。

報導引述此前相關資料說，這次日本拍賣界在日本徵得一卷黃庭堅（款）「釋典卷」，署款：「元祐九年（1094）四月戊申，書贈高城蔣叔震，山谷道人」，絹本。

卷後附有虞集（1272-1348）、宋濂（1310-1381）、徐霖（1462-1538）、祝允明（1461-1527）、謝承舉（1461-1524）、沈周（1427-1509）、翁斌孫（1860-1922）等明清諸家的題跋。

黃庭堅（1045-1105），字魯直，號山谷道人，晚號涪翁，洪州分寧（今江西修水）人，北宋詩人、書法家，一生命運多舛、仕途坎坷。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130419