九歌112年度文選 堆砌時代見證

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（中央社記者王寶兒台北12日電）九歌112年度文選本月出版，今天贈獎，年度散文、小說、童話、推薦童話獎分別由林佑軒、高翊峰、吳佳穎、賴曉珍獲得，他們以文字堆砌音樂、未來及真實的人生寶藏，為時代留下見證。

典禮現場作家雲集，3名年度選主編石曉楓、黃崇凱、張桂娥以及多名入選者皆與會，包含日本作家木下諄一及特意飛回台灣參與的林佑軒等。

林佑軒過去作品包含小說及散文，同時也是名法語翻譯者，此次他以散文作品「都春美」獲獎，以文字描摹日本演歌層次。他致詞表示，此次對他來說是種練習，將虛構成分降到最低，九歌文選不論對寫作初心者或是翻譯者來說都很受用，尤其翻譯是很重視母語品質的工作，中文好就越能翻譯出自己的味道。

高翊峰則以「T.E. 2073：Macaca & Cyclopis莫卡卡與賽克洛普斯」獲獎，小說以台灣為故事背景，描繪虛構T.E. 2073編年以後的景象，創作則源自受台北市立美術館邀請，撰文回應「未來身體：超自然雕塑」展。

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高翊峰表示，他對展覽的回應就是書寫他所生活的島嶼、他生活的台灣，於是他回到出生的1973年，往下爬梳台灣大事，就像年度文選一樣，為島嶼脈絡留下結果。他會繼續書寫這一系列創作，這是他給自己的功課，也就是遙想台灣百年後的討論。

年度童話獎得主吳佳穎為國小教師，她說，得獎作品靈感來自「牧羊少年奇幻之旅」，少年繞了一圈才發現寶藏在腳底，但旅程並非虛度。她從平日教書工作中看到孩子們樸實的內裡，希望透過書寫讓孩子們知道最寶貴的寶藏已經在他們身上，即使現在沒有感受，但成長會不虛此行。（編輯：張雅淨）1130312