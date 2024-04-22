陸委會諮委：核心關鍵技術清單應適時更新

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（中央社記者李雅雯台北22日電）陸委會今天發布諮詢委員會議與會委員發言重點紀錄。委員表示，在美中科技競爭中，台灣高科技人才恐被挖角，有技術外流風險，建議「核心關鍵技術清單」應適時盤點更新。

大陸委員會（陸委會）今天發布第56次諮詢委員會議與會委員發言重點紀錄。這場會議於日前召開，主題為「習核心下中國大陸經濟體制及發展模式可能轉變之觀察」。

部分委員表示，在美中科技競爭中，台灣高技術人才恐成被挖角對象，有技術外流風險，國科會去年公布「核心關鍵技術清單」，建議政府應適時與相關部會盤點更新，將人工智慧相關項目納入；另應釐清大陸製半成品、零組件等適用範圍，以免業者有涉及國安、資安的疑慮。

部分委員指出，因應美中科技戰和供應鏈分流趨勢，外國企業、在陸台商採「中國+1」策略，轉移投資成為趨勢；部分台商在陸經營內需市場，透過與陸商合資或併購，成為有混合身分的「新陸商」或「混血台商」，這將影響兩岸產業長期以來合作模式，也為「台商」身分認定、產業輔導政策帶來挑戰。

關於中國大陸經濟情勢觀察，有學者提到，中國大陸經濟成長呈現逐步放緩態勢，除了長期經濟結構性問題外，加上少子化與人口高齡化等，推估未來10年經濟成長率或將降至4%。倘若中國大陸經濟成長率維持低落、失業率上升，貧富差距加大等問題將對社會體制、政權穩定造成影響。

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部分委員觀察，由於中國大陸政策過於偏好科技及製造業發展，資金流向製造業加劇，造成部分產業產能過度擴張，在供需失衡下，凸顯產能過剩現象，中國大陸企業削價競爭傾銷全球，恐加劇中國大陸與歐美等國貿易摩擦，也會衝擊台灣相關產業。

部分委員認為，倘若俄烏戰爭進入尾聲，俄羅斯與中國大陸經貿關係可能有所轉變，在中國大陸的台商供應鏈或有參與烏克蘭重建及產業合作相關商機，這部分可持續關注。（編輯：邱國強）1130422