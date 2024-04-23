廣東船隻擦撞九江大橋後沉沒 4人失聯搜救中

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（中央社台北23日電）綜合陸媒報導，22日晚間，廣東佛山九江大橋遭船隻擦撞防撞墩，船隻隨後沉沒，船上共有11名船員，7人已獲救，4人失聯搜救中，事故原因正在調查。專家初步鑑定大橋主體結構未見明顯受損。

截至今晨6時，佛山、江門兩地公安，及省、市海事部門派出300餘人對失聯人員進行搜救。藍天救援隊也派出專業隊員攜帶設備赴現場協助救援，救援行動仍在進行中。

目前交警部門對九江大橋雙向實施臨時交通管制，進行安全檢測，禁止所有車輛、行人通行。海事部門也實施通航管制，除應急搶險船艇外，其他船舶禁止駛入九江大橋上下游3公里範圍水域。

事發後，佛山市委書記鄭軻、佛山市市長白濤、廣東海事局副局長郭偉斌等第一時間趕赴現場指揮，指示全力展開救援。

事故臨時指揮部找專家對G240國道九江大橋進行初步鑒定，主體結構未見明顯受損，但橋梁防撞墩有擦痕，需對橋梁安全做進一步鑒定。

公開資料顯示，佛山九江大橋是橫跨西江的橋梁，位於廣東省佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市杰洲之間，全長1682公尺。1985年9月開工，1988年6月正式建成通車。

九江大橋在2007年6月15日曾發生船隻撞橋事故，當時大橋坍塌200公尺，橋上4輛汽車與2名施工人員墜河，造成8死。

今年2月廣州才發生另一起船隻撞橋事故，南沙瀝心沙大橋遭船隻撞擊，導致橋面斷裂，車輛落水，造成5人死亡，3人受傷。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130423