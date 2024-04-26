深化合作 中法兩軍建立戰區間海上空中對話機制

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（中央社台北26日電）中國國防部公布，共軍南部戰區日前與法軍太平洋海區簽署戰區間海上與空中合作對話的框架文件，建立中法兩軍戰區間合作對話機制。

據中國國防部官網昨天的消息，共軍南部戰區司令員王秀斌25日與應邀到訪的法軍太平洋海區司令丹迪涅舉行會談，雙方就兩軍戰區間交流合作、國際和地區安全形勢等共同關心的問題交換意見。

期間雙方簽署「中國人民解放軍南部戰區和法國軍隊太平洋海區關於開展戰區間海上與空中合作對話的框架文件」，建立中法兩軍戰區間合作對話機制。中國國防部說，這是落實兩國元首共識的重要舉措，有助於進一步深化兩軍互信合作，共同維護地區安全穩定。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年4月應中國國家主席習近平邀請赴中國進行國是訪問，雙方會談後發表聯合聲明，在「加強政治對話，促進政治互信」章節中提出，「中法兩國同意深化戰略議題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和區域安全議題上的相互理解」。

今年是中法建交60週年，外電稍早前報導，習近平預計5月訪問法國。外交消息人士指出，貿易將是習近平屆時與馬克宏會談議程上的重要事項。在歐洲聯盟和中國緊張情勢加劇之際，這將是習近平5年來首度訪問歐洲。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130426