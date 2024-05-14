反送中後 港府決定整頓社工註冊局

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（中央社記者張謙香港14日電）在「反送中」運動幾年後，香港當局決定整頓社工註冊局，包括改變其管理委員組成人數；本地社工（志工）界一直被視為親泛民主派的重要力量。

勞工及福利局局長孫玉菡上週曾點名批評社工註冊局，指該局在香港國安法實施後，沒有建立機制，以禁止被裁定犯了危害國安罪行的人成為社工，質疑該局「沒有用好公權力維護公眾利益」。

孫玉菡今天公布，港府決定修訂社工註冊局委員的組成方案。

社工註冊局為本地法定機構，接受社工註冊及進行相關聆訊等，其管理層有15名委員，每3年改選一次，8人由選舉產生，6人由行政長官委任，餘下1席為社會福利署署長或其代表。

在2021年底的改選中，自稱「開明派（泛民）」的社工大勝，在改選8席中取得7席。

據公布，該局的委員今後將會增至27人，其中委任成員占17席，但整體成員仍以社工為主。此外，港府將會要求各委員宣誓擁護基本法和效忠特區。

目前政府只要求公務員宣誓擁護基本法及效忠特區，不包括公營機構、法定組織等。

除了社工界，本地教育、法律等專業界別，過去也一直被視為親泛民陣營的重要力量。但在國安法實施後，許多親泛民界別不是被政府整頓，就是自我修正。（編輯：曹宇帆）1130514