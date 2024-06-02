中國商務部長：歐盟再打壓中企 將採必要措施維權

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（中央社台北2日電）正在西班牙訪問的中國商務部長王文濤昨天揚言，中國希望透過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企正當利益。

中國商務部官網今天公布，王文濤1至2日在西班牙巴塞隆那訪問，先後主持召開「西班牙中資企業圓桌會」，以及參訪中國奇瑞汽車與西班牙埃布羅（Ebro）汽車合資設立的電動車廠。他在1日作上述表示。

王文濤聲稱，近期歐盟以中國產能過剩論和不公平競爭等「錯誤敘事」為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動車、鐵路機車、光能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

他揚言，按照近期中法歐領導人三方會晤達成的共識，中方希望透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的「正當利益」。

王文濤說，中歐之間「既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道」。希望歐方摒棄保護主義，回到「對話合作的正確道路」上來。

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他今天在參訪奇瑞與Ebro合資電動車廠時提到，這項合作是中國汽車企業開拓歐洲市場、實現在地化生產的積極嘗試，也是中國企業首次與西歐已開發國家簽署汽車在地化生產協議。

王文濤說，希望奇瑞與合作夥伴加強溝通協調，保持緊密合作，推動車廠早日投產。也希望兩國企業「克服困難」，將這座車廠打造成兩國乃至中歐「經貿合作的重要項目」，成為中國汽車企業「對外開展合作、實現產業鏈深度融合的典範」。（編輯：邱國強）1130602