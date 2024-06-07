中國村鎮銀行弊案 維權者遭關數月被指尋釁滋事

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（中央社台北7日電）中國2022年爆發河南村鎮銀行弊案，儲戶迄今未能取回血汗錢。路透社報導，最少3名今年2月到河南鄭州維權的民眾，迄今仍被當地警方扣押，當中2人被指控「尋釁滋事」。有民眾在被扣押期間受到不人道對待。

2022年中國河南4家村鎮銀行發生儲戶「取款難」事件，受害儲戶最少40萬人，涉及最少人民幣400億元（下同，約新台幣1782億）。

事件引起大量儲戶曾到河南省會鄭州抗爭，並衍生出維權民眾遭當局以「健康碼」限制行動，和被不明人士暴力制止的事件。

雖然中國官方曾墊支最少180億元，但不少民眾仍未能取回全部的血汗錢。

路透社5日報導，39歲的歐陽雲（音譯，Ou Yangyun）是長沙一名小商人，有數萬元存款被銀行凍結，今年2月到鄭州維權。他的家人以為他2日後會回家一起過春節，但迄今他並未回家。

根據路透社當時拍攝到的片段，歐陽雲與十多名抗議者在鄭州火車站外抗議，高呼「河南銀行，還我存款」。

兩名知情人士表示，當時仍是冬天，抗議者在街上逗留約30分鐘，直至其中一名沒有顯示身份的男子尾隨他們，並大叫「收網」，之後多名抗議者被推上車載到警察局。

抗議者被扣押後26小時才獲警方發放食物，如蒸饅頭，但是發霉的。一些人在凌晨1時至5時之間被叫醒及盤問，其中一人手腳被銬住。

當大部份抗議者已獲釋，歐陽雲與50歲的史建建（音譯，Shi Jianjian）和胡慧明（音譯，Hu Weiming）迄今沒有音訊。

歐陽雲的家人表示，他於2月9日被扣押，而警方出示的逮捕通知日期是3月19日。

根據逮捕通知，歐陽雲和史建建被指控「尋釁滋事」，路透社無法確定胡慧明是否也遭到相關指控。

史建建的家人表示，擔心他的健康狀況，2023年1月的醫生發出證明指他患糖尿病，並在損失金錢後患上憂鬱症。

一位知情人士稱，胡慧明也是一名小商人，在事件中失去所有積蓄，她的父親在她被拘留期間因病去世。

報導表示，村鎮銀行爆雷事件和由此引發的抗議活動並不是中國經濟放緩直接造成。兩名分析人士認為，歐陽雲等3人受到異常嚴厲的對待，可能反映中國官方對愈來愈多與經濟相關的抗議活動的敏感性。

兩名分析人士表示，民眾在與經濟相關的抗議活動中被扣押是常見，但通常幾天內會獲釋，而參與政治抗議活動的人通常會被關押數月。

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總部位於香港的東方資本（Orient Capital Research）董事總經理柯里爾（Andrew Collier）表示，北京中央政府急於制止這些抗議活動，防止經濟衰退時出現大規模騷亂。

路透社就此事向涉事的4家河南村鎮銀行查詢，但沒有獲得回覆。鄭州公安局、河南省公安廳和中國公安部沒有回應被扣押者及其待遇的置評請求。中國國家金融監督管理委員會也沒有回答路透社的置評請求。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130607