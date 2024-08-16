邯鄲銀行董事長在辦公室被刺死 網傳分行行長行凶

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（中央社台北16日電）中國河北省邯鄲銀行董事長鄭志瑛昨天遇刺身亡，凶嫌當場被捕。網路盛傳，鄭志瑛在辦公室被宋姓分行行長刺死，起因是邯鄲銀行營運不佳產生壞帳，宋姓行長不滿揹黑鍋遭開除，憤而行凶。

河北邯鄲市公安局叢台區分局15日晚間通報稱，2024年8月15日11時許，邯鄲市叢台區某商廈發生一起刑事案件，一男子被人傷，經送醫搶救無效死亡。犯罪嫌疑人宋某某（男，54歲）被公安機關「當場控制」。目前，案件正在進一步偵辦中。

中國網路隨即傳出，上述警方通報中的被害人為邯鄲銀行董事長鄭志瑛，他在辦公室內被刺死，凶手是被開除的分行行長，當場投案自首。

據陸媒瀟湘晨報，叢台區東柳街道辦事處今天中午證實鄭志瑛遇害的消息。

陸媒北京商報致電邯鄲銀行及數個分行查證，客服及工作人員都表示「不清楚」。其中，叢台東路支行接線人員表示，「我們這不方便說，這個事情我們一概不知道」。

網路盛傳，凶手是邯鄲銀行白溝支行宋姓行長，起因是邯鄲銀行營運不佳產生壞帳，即將退休的宋姓行長不滿揹黑鍋，遭到鄭志瑛開除而懷恨在心，對其痛下殺手。

公開資料顯示，邯鄲銀行是未上市國資銀行，第一大股東是邯鄲市政府。但中國房市爆雷後，這家銀行的不良貸款率已接近監管紅線。

據藍鯨財經，數據顯示，邯鄲銀行2023年營業收入人民幣34.03億元（下同，約新台幣153億元），年減0.98%；獲利6.21億元，大減58.51%。

翻查過往資料可以發現，邯鄲銀行的虧損發生在2023年第4季，截至2023年9月底，邯鄲銀行獲淨還有8.18億元。這意味著，邯鄲銀行第4季就虧掉了近2億元。

報導指出，而這背後或與其資產品質下滑以及居高不下的不良貸款率有關。2023年前3季，邯鄲銀行的信用減值損失為5.55億元，大增54.6%。壞帳撥備覆蓋率大幅下降17.89%，越來越接近120%的監管紅線，這通常意味著該行在識別和管理信貸風險方面存在不小問題。

公開資料並顯示，61歲的鄭志瑛自2014年7月11日獲河北銀監局核准擔任邯鄲銀行董事長至今，已在位10年，這屬於監管指導意見中的「超期服役」，他本可退休，已明顯違規。

根據監管規定，銀行關鍵人員及重要職務員工實行輪崗（輪調），輪崗期限原則上不得超過7年。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130816