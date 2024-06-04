不良貸款率上升 中國多家銀行招聘催收人才

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（中央社台北4日電）綜合中國媒體報導，近期中國部分銀行為因應逐漸提升的不良貸款率，三湘銀行、光大銀行及微眾銀行等多家銀行發布消息表示，擬招聘催收人才。

綜合澎湃新聞及每日經濟新聞等中國媒體報導，三湘銀行5月31日發布公告表示，根據業務發展需要將招募7位高級催收管理人才，公告中表明正尋找具有大學以上學歷，且有5年以上催收管理工作經驗的人才。

公告顯示，催收人員須負責制定並執行電催管理制度、工作流程，管理電催團隊，同時對不同風險程度的逾期客戶催收工作進行督導並及時跟蹤後續情況。

此外，還需定期對相關電催數據進行管理和分析，結合報表數據，監控、分析各部門的催收情況，及時調整催收策略。

三湘銀行是中國中部地區首家、全國第八家開業的民營銀行，由三一集團聯合漢森製藥等9家湖南省內知名民營企業共同發起設立，於2016年12月26日正式開業，註冊資本金額為人民幣30億元（約新台幣134億元），註冊地湖南長沙。

不過據每日經濟新聞調查，三湘銀行此舉背後，可能是與不良貸款率、逾期貸款率的顯著上升，及貸款減值損失的大幅增加有關。

據三湘銀行年報顯示，三湘銀行2023年不良貸款率為1.75%，較2022年末上漲0.22個百分點。同時，該行逾期貸款餘額為13.41億元，較上年增加5.20億元，逾期貸款率為3.61%，較上年末上升1.16個百分點。

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但據中國媒體觀察，近期有多家銀行也正陸續招聘催收人才，包括光大銀行於昨日發布招聘公告，表示擬招聘電話催收員3人；微眾銀行也於5月29日表示將招聘業務營運的催收人才。

中國互金協會5月15日曾發布「互聯網金融個人網絡消費信貸貸後催收風控指引」規定，金融機構和第三方催收機構應加強催收組織管理，明確具體負責催收業務的管理部門，指定一名高級管理人員負責管理相關工作，有條件的金融機構可組建專門負責催收業務的部門。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1130604