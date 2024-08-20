梵中主教任命協議面臨續約 中國強勢梵蒂岡壓力大

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（中央社台北20日電）梵蒂岡與中國簽訂的「主教任命臨時協議」今年面臨第3度續約。德國之聲報導，雙方對「神權」和「主權」的爭執仍未解決，且中國去年至今年接連自行任命上海、汕頭等教區主教，梵蒂岡最後被迫認可，使教宗及其領導層受到巨大批評壓力。

報導指出，自梵蒂岡與中國2018年9月首度簽署為期2年的「主教任命臨時協議」迄今，雖歷經2020和2022年兩次續約，但雙方圍繞「神權」和「主權」的核心爭執仍未解決。

這則報導提到，由於爭議性極大，梵中雙方迄今都未正式公布雙方簽署的臨時協議文本具體內容，而選擇「一份協議，各自詮釋」的灰色地帶操作方式，尋求維繫關係。

根據報導，隨著2024年第3次續約時限臨近，梵蒂岡一方面繼續拒絕公布協議具體內容，一方面堅稱「協議規定教宗對中國主教有任命權」。但中國2023、2024年接連自行任命上海、汕頭等教區主教後，梵蒂岡最後被迫認可，使教宗及其領導層受到巨大批評壓力。

香港榮休樞機主教陳日君曾多次公開批評梵蒂岡「不顧神權底線」與中國妥協的做法。此外，許多國家天主教組織和個人也對梵蒂岡犧牲「祝聖權」與中國談判的做法表示不滿。

一名曾在梵蒂岡長期任職、不願透露姓名的歐洲某國議員表示，現任教宗方濟各「正在犧牲教廷利益」，不惜一切代價尋求與中國的關係升級。而教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）最近頻頻對中國示好，就是釋放出「愛國與愛教不矛盾，只有愛國才能愛教」等訊號，這是對中國屈膝，尋求維繫一個「不平等協議」。

但一名熟悉台灣與梵蒂岡關係的台灣外交人士表示，面對梵蒂岡為促成梵中關係升級不斷讓步，中國反而在最終決策方面仍猶豫不決。最大的障礙並非談判條件、主教任命等瑣事，而是中南海最高決策者是否敢於將中國境內的「地下教會」轉正，增加不穩定因素。

報導提到，有資深分析人士指出，梵蒂岡在連續遭遇中方破壞臨時協議的挑戰後，仍堅持推進談判的主要推動力，可能來自於教宗方濟各的「個人意志與決斷」。梵蒂岡在巨大批評和壓力下仍然忍辱負重，最終追求的應該遠遠超過簡單的續簽臨時協議。

根據報導，面對來自各國天主教保守派人士激烈批評，教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）日前多次在媒體面前表示，梵中臨時協議還有很多「可以改進的空間」，但他日前同時表示「看好梵中能夠成功續約」。

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義大利資深梵蒂岡事務專家斯奇亞瓦奇（Piero Schiavazzi）表示，梵蒂岡可能會選擇在談判期間，針對祝聖程序、中國各教區劃分等具體問題，作出一系列讓步或靈活性選擇。

他指出，梵蒂岡甚至可能以任命一名中國愛國教會主教擔任梵蒂岡樞機主教的條件，換取中國在續簽臨時協議後，同意梵蒂岡代辦處從香港遷往北京，最終促成永久性雙邊關係正常化。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1130820