本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國3所大學涉串通投標 遭火箭軍禁止參加採購3年

2024/8/21 20:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國「軍隊採購網」近日公告顯示，西安工業大學、西安交通大學以及西南交通大學分別因為「圍標串標」、「串通投標」，遭到中共火箭軍禁止3年內參加其採購活動。這3所公立大學都與軍工研發密切關連。

2023年以來，中共火箭軍與裝備採購部門淪為貪腐重災區，包括前兩任國防部長魏鳳和、李尚福以及火箭軍司令員李玉超、參謀長孫金明等高級將領，還有多名軍工企業高層相繼被查落馬。

據陸媒未來網，中國軍隊採購網16日晚間刊登3所大學「失信處理公告」。西安工業大學因「圍標串標」，西安交通大學、西南交通大學因「串通投標」，均被禁止3年內參加火箭軍範圍採購活動的全部產品類別。

上述3所大學被禁止參加採購的開始時間均為2024年8月16日，截止時間均為2027年8月16日。做出禁止採購的單位是火箭軍後勤部採購供應局。

公開資料顯示，西安工業大學前身就是軍工專校，是中國「兵工七子」之一，也是西北地區唯一一所兵工行業的公立大學，設有兵器科學與技術學院，相關軍工專業包括光學工程、材料科學與工程、機械工程、控制科學與工程、兵器科學與技術等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

西安交通大學是中國教育部直屬的全國重點大學，由教育部、陝西省與國家國防科技工業局共建，相關軍工專業包括飛行器設計與工程、核工程與核技術等；今年才獲得「全國高校政府採購十佳集體」的稱號，如今卻被踢出採購。

位於四川成都的西南交通大學，也是直屬中國教育部的重點大學，是中國第一所工程教育高等學府，交通運輸工程學科位居全國第一，設有航空航太學院。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130821

#中國
#中共
#中國教育部
#李尚福
#魏鳳和
#李玉超
魏鳳和
中共指魏鳳和忠誠失節 可能涉與敵對勢力妥協中國落馬2防長巨額收賄 魏鳳和與李尚福被開除黨籍
李尚福
中共三中全會閉幕 免去秦剛中央委員、撤除李尚福等3人黨籍中共三中全會深化從嚴治黨 如何處置秦剛受矚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：