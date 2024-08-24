中國民族主義氾濫 全紅嬋購iPhone惹不愛國罵聲

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（中央社記者李雅雯上海24日電）巴黎奧運跳水金牌得主全紅嬋賽後返回廣州，被捕捉到其赴蘋果專賣店購買iPhone身影，惹來大量「不愛國」罵聲，直指她該支持華為手機；媒體評論，不該對其道德綁架。

現年17歲中國跳水選手全紅嬋來自廣東湛江，她於巴黎奧運勇奪女子10公尺跳台、女子雙人10公尺跳台「雙金牌」，延續東京奧運高人氣，在中國具有極高聲量，社群大多喊其「嬋寶」，正面評論、肯定評價屢屢占據版面。

全紅嬋賽後返回廣州參加第33屆夏季奧運廣東省總結表彰大會，被記了大功。她於廣州在蘋果專賣店購買iPhone身影被捕捉，社群不斷地轉發相關訊息。一名蘋果專賣店銷售員說，全紅嬋當天買了iPhone 15 Pro Max，準備送給母親。

「#店家回應全紅嬋給媽媽買手機#」一度衝上微博熱搜第一位，在稱讚全紅嬋有孝心、很孝順的聲音外，有民眾批評，全紅嬋作為公眾人物，應該帶頭支持華為等國產品牌，怎麼跑去購買美國品牌，甚至有人謾罵「不愛國」。

另有民眾直言，這是個人消費自由，外界不該過度干預，「做個運動員真難啊，買個手機有一堆人盯著」、「太過分了吧，這是人家的自由」；正反討論於社群激辯。

新京報對於這件事情發表評論，直指濫扣「不愛國」帽子，這樣的觀點太狹隘，對於全紅嬋個人自由也過度干涉、過於苛刻，全紅嬋個人選擇不應該受到道德綁架，購買哪個品牌的手機是個人自由選擇。

評論提到，全紅嬋作為公眾人物，每一個舉動都可能被放大解讀，這不等於她的個人選擇應受到道德綁架；愛國是一種深厚的情感和責任感，將其與消費選擇直接掛鉤，這顯然是對於愛國主義的誤解和濫用。

評論認為，愛國的方式有很多，不能簡單地將是否購買國產商品與是否愛國劃上等號，全紅嬋在國際賽場上為國爭光，每一次勝利都是對國家的巨大貢獻，全紅嬋透過自己的努力和成績，向世界展示中國運動員的風采，這本身就是一種強又有力的愛國表現。（編輯：陳鎧妤）1130824