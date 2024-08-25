中國證監會主席：盼法人堅持長線 壯大買方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國證監會主席吳清近日在會見境內10家公私營法人機構代表時說，希望法人投資者繼續「堅定信心，保持定力」，堅持「長期主義、專業主義」，持續「壯大買方力量」，幫助投資者獲得合理回報，成為市場運行的「穩定器」。

中國證券監督管理委員會官網今天公布，吳清日前在北京召開專題座談會，與全國社保基金、保險資管、銀行理財、私募基金等10家中國頂級的機構（法人）投資者代表深入交流，「充分聽取」意見建議。同時深入學習貫徹中共20屆三中全會精神，進一步全面深化資本市場改革。

根據公布內容，與會法人表示，投資與融資是資本市場功能的一體兩面，二者協調發展對資本市場長期健康發展具有重要意義。當前，中國經濟正處於「高質量發展」的關鍵時期，隨著居民資產配置、財富管理和養老投資等需求持續增加，「中長期資金」增加權益投資的需求也不斷加大。

公布指出，與會法人就中國資本市場下一步全面深化改革提出了具體建議，包括健全鼓勵「長期投資」的考核、會計、稅收等激勵機制，支持更多「長期資金」入市。

建議還包括，進一步完善資本市場基礎制度，推動股票發行註冊制走深走實，提高制度的包容性和精準性，吸引更多科技創新和新質生產力代表企業上市；引導上市公司加大分紅和股票回購力度，鼓勵上市公司綜合運用併購重組、股權激勵等方式提升投資價值等。

吳清表示，學習貫徹中共20屆三中全會精神，是中國證監會系統當前和今後一個時期的一項重要政治任務。證監會將深入落實三中全會「決定」有關部署，持續推動新「國九條」和資本市場「1+N政策」落地見效，以改革促穩定、防風險、促高質量發展，穩妥推進發行上市、交易、退市（下市）等關鍵制度優化完善。

他說，中國證監會將推動構建「長錢長投」的政策體系，健全投資和融資相協調的資本市場功能，更好地服務「中國式現代化」建設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳清指出，近年來，中國資本市場法人投資者隊伍不斷發展壯大，交易比重明顯提高，已逐步成為「理性投資、價值投資、長期投資」的標竿性力量，對促進資本市場健康穩定發展發揮了重要作用。

他提到，希望機構投資者繼續「堅定信心，保持定力」，堅持「長期主義、專業主義」，不斷提升專業投研能力，更好發揮示範引領作用，持續壯大買方力量，幫助投資者獲得合理回報，增強投資者的信心和信任，更加成為「市場運行的穩定器」和「經濟發展的助推器」。（編輯：邱國強/張淑伶）1130825