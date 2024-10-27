中國財政部：此輪刺激措施規模「將會相當大」

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（中央社台北27日電）中國財政部副部長廖岷日前受訪時表示，中國近期推出的刺激經濟措施目的是加強宏觀政策力度，以擴大內需及實現今年5%左右的GDP目標，而此輪政策規模「將會是相當大的」。

廖岷日前在美國華盛頓出席世界銀行／國際貨幣基金年會，期間也與美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組第6次會議。

綜合港媒報導，廖岷25日接受外媒訪問時表示，中國近期宣布一系列的刺激經濟措施目的是加大宏觀政策力度，以擴大內需及實現今年5%左右的GDP目標，同時配合財政政策來推動經濟結構調整，特別是提振內需，包括消費。

廖岷表示，此輪政策規模「將會是相當大的」。

中國自9月底宣布系列刺激經濟政策，包括降準降息，發行超長期特別國債來支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，另也會加大化解地方債務風險，減輕地方化債壓力。但官方未公布具體金額。

廖岷表示，中國財政政策需經法定程序，相關細節會在下月中國全國人大常委會會議結束後公布。該會議將於11月4至8日舉行。

廖岷說，中方向美方詳細介紹了最近刺激經濟措施背後的考慮。

他並說，今年使用超長期特別國債來支持消費品以舊換新計畫是史無前例的，某種程度上消費是中國制定財政政策的重要考慮。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131027