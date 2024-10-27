美媒：越來越多中國人將馬來西亞當作第二家園

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（中央社台北27日電）越來越多中國家庭透過「馬來西亞第二家園」計畫在大馬定居，並稱讚當地人不排華、講文明；大馬民眾則肯定中國民眾在海外的團結性，但也反映中國人士傾向將大馬華人視為中國人，試圖讓馬國華人認同中國為祖國，讓人不適應。

美國之音中文網今天報導，很多有意到馬國置產的中國買家都說，「大馬幸福指數比較高」，相較中國逐漸惡化的「內捲式」（過度競爭）職場和教育系統，不少中國家庭紛紛將希望寄於「大馬第二家園」計畫，認為孩子即使最後還是回到中國，也能憑藉外國留學經驗提升競爭能力與就業機會。

馬來西亞第二家園計畫（Malaysia My Second Home, MM2H）是一項長期居留簽證計畫，允許外籍人士在馬來西亞居住長達10年，而且可續簽。申請者需滿足一定財務條件，包括定期存款、收入證明等。

馬來西亞和中國稍早前宣布互相延長免簽政策。中國同意將馬國公民免簽政策延長至2025年底，馬來西亞也將中國公民免簽延至2026年底。

報導說，加入MM2H計畫有許多好處，包括申請者在MM2H簽證期間可自由出入境，此外大馬房價相對較低，加上馬來西亞教育屬英聯邦教育體系、國際學校林立，因此「經常是中國學子到外國鍍金履歷」的首選地之一。

檳城一名房地產銷售說，今年6月、也就是大馬政府公布第二家園最新框架之後，大量中國買家紛紛致電當地房地產公司洽詢，最近數月中國買家詢問量增幅高達7成，主要顧客來自上海、廣州和寧波。

來自山東青島、已在吉隆坡定居15年的朱女士是大馬第二家園的首批客戶，受訪時不停大讚馬來西亞人都很講文明，尤其華人更是彬彬有禮，「不僅房價便宜，而且華人也多，與歐洲國家相比，語言障礙不大，而且華人餐館林立，相當迎合中國人味蕾」。

來自山東淄博、在大馬檳城居住近10年的李女士則表示，檳城是最有人情味的地方，「令人感覺踏實，被包容，完全沒有身處異鄉的感覺，每次回到大馬就像回到家一樣，而這種感覺在別處則體驗不到」。

報導提到，除了上述受訪者，許多大馬第二家園定居的中國人都對馬來西亞有一致好評，包括「在大馬人人皆有信仰，對人也特別包容友好，生活相對舒服自然」。

赴大馬定居的中國人大多對馬來西亞讚不絕口，那麼馬國民眾如何看待來自中國的新鄰居？

吉隆坡的魏先生告訴美國之音，中國人無論何時何地都發揮團結精神，這點令人欽佩。

但也有大馬民眾對赴馬國定居的中國人評價「並不怎麼好」。

來自檳城的黃先生表示，「中國人傾向於將大馬華人視作中國人，有時令我感覺似乎在無意間削弱馬來西亞華人與其他族群之間的紐帶，試圖讓我們大馬華人認同中國為祖國」。

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黃先生說，他認識的中國主持人、歌手和舞蹈演員甚至在馬來西亞舞台上延續在中國表演時的愛國情懷，「將他們的內宣，用在外宣上」，這讓身為大馬華人的他感到無從適應。

黃先生表示，「身為馬來西亞華人，我們既可以認可自己的文化歷史，為之自豪，同時也可以對中國懷有敬意與尊重」， 「馬來西亞華人已經深深扎根於馬來西亞，我們華人與各族同胞共同建立並捍衛這個國家」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1131027