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海基會擬送和平之鹿 國台辦：要有誠意回到九二共識

2024/10/30 13:00（10/30 13:06 更新）
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中國大陸國台辦30日舉行例行記者會，由發言人朱鳳蓮回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年10月30日
中國大陸國台辦30日舉行例行記者會，由發言人朱鳳蓮回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年10月30日
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（中央社記者呂佳蓉北京30日電）海基會秘書長羅文嘉16日在馬祖表示，正在規劃贈送一對梅花鹿給對岸，將取名「和和」、「平平」，擬透過海協會協調、聯繫福州動物園。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，贈送禮物的基礎要有誠意，要回到「九二共識」。

羅文嘉日前說，儘管對岸不斷地派送軍機軍艦騷擾台灣，仍希望展現和平訴求，期望透過對岸海協會，協調送出一對梅花鹿到對岸福州動物園。

朱鳳蓮今天在例行記者會上回應，贈送禮物的基礎是要有誠意，「與其沒有誠意地嘩眾取寵，不如做點實事」。回到堅持「九二共識」的共同政治基礎，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實，兩岸兩會才可以開展溝通協商，推動兩岸交流合作。

羅文嘉日前指出，在海基會檔案、來往文書中找不到「九二共識」；九二共識已經不合時宜，需要一個更具前瞻性的架構來談兩岸未來。

朱鳳蓮回應，「九二共識」雖然是各自以口頭方式表述的共識，但其過程和內容均有明確的文件和文字紀錄，鐵證如山、有據可查。並指「九二共識」奠定了兩岸關係發展的政治基礎，才能開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨交流，建立兩岸制度化協商與聯繫機制。

朱鳳蓮也在記者會上重申九二共識來龍去脈。她說，1992年10月，海協會與台灣海基會在香港就「兩岸公證書使用」問題進行工作性商談。其間就如何在兩岸事務性商談中表述堅持一個中國原則的態度，雙方各自提出表述方案。

朱鳳蓮表示，其中台灣海基會的第8種口頭表述方案內容為，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」

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朱鳳蓮說，海協會認為這個方案表明了「台灣當局」和海基會謀求統一、堅持一個中國原則的態度，因此在海基會來函確認其表述方案後，在回函中提出了海協會的口頭表述要點：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

她進一步指出，海協會還以附件的方式，將海基會的第8方案附在函中。海基會回函對此不表異議。至此，兩岸達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後來被稱為「九二共識」。（編輯：廖文綺）1131030

#羅文嘉
#朱鳳蓮
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