中國4海警船強風中又闖限制水域 連3天侵擾金門

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（中央社記者吳玟嶸金門30日電）中國海警船繼前2天航入金門水域，今天上午又有4艘海警船，在陣風高達10至11級強風中，航入限制水域，海巡派出4艘巡防艇驅離，全程約2小時10分，並呼籲中國立即停止類似侵擾行為。

海巡署金馬澎分署指出，今天上午8時許，再度偵獲4艘中國海警船在金門南方水域集結並接近限制水域外界線，立即部署4艘巡防艇以1對1方式應對。

海巡署指出，中國海警舷號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」4艘海警船，分別自金門復興嶼、翟山西南、翟山東南及料羅南方航入金門限制水域。

海巡署4艘巡防艇立即趨前對應，同時對中國海警船廣播，要求立即轉向離開，在巡防艇併航監控及廣播驅離下，中國海警船在上午11時航出，歷時約2小時10分。

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海巡署指出，受颱風康芮影響，金門海域陣風高達10至11級，中方已啟動「大風召回」防颱警報，要求中國籍漁船全數就近返港避風，中國海警船卻在今天連續3天侵擾金門限制水域。

海巡署表示，中國海警船在交通繁忙重要航道進行灰帶威脅，嚴重影響海上航行安全，加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，呼籲中國立即停止類似侵擾行為；海巡署將秉持不挑釁、不衝突原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。（編輯：陳仁華）1131030