路透：中國要求車商暫停投資支持電動車加稅歐洲國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）路透社報導，中國與歐盟就電動車加徵關稅談判之際，中國多間車商包括比亞迪、上汽、吉利在本月較早時，被中國商務部告知暫停在支持加稅的歐洲國家的大額投資計畫，此舉似乎是想分化歐盟。

歐盟對中國電動車加徵關稅於30日生效，此前雙方曾進行8輪技術性談判，歐盟曾表示，雙方仍存在顯著歧見。

路透社30日報導，據知情人士表示，中國繼續與歐盟就尋找替代方案進行談判之際，中國商務部10月10日舉行一場會議，在會議上中國車商包括比亞迪、上汽、吉利被告知暫停在支持加稅的歐洲國家的大額投資計畫。

知情人士又表示，數家外國汽車製造商也參加會議，與會者被告知要謹慎對待在投棄權票國家的投資，並被「鼓勵」投資於反對加稅的國家。

報導表示，吉利拒絕回應路透社的查詢，比亞迪、上汽及中國商務部沒有即時回應查詢。

報導表示，在歐盟國家投票是否對中國進口電動車加徵關稅上，10個歐盟成員國包括法國、波蘭及義大利支持加稅；而5個成員國包括德國反對，另外有12個成員國投棄權票。

義大利及法國一直依賴中國車商投資，但他們也警告中國大量廉價電動車會威脅歐洲車商。

報導又提到，屬於中國第2大汽車出口商的國企上汽集團，正在歐洲選址建造電動車工廠，並計劃今年在法國開設第2個歐洲零件中心，以滿足需求。

義大利政府正在與中國最大汽車出口商奇瑞及其他車商如東風汽車就潛在投資進行談判。

比亞迪正在反對加徵關稅的匈牙利興建工廠。據2位知情人士表示，出於成本考慮，比亞迪一直在考慮將其歐洲總部從荷蘭遷至匈牙利。

報導提到，在10月的會議上，中國車商被告知應避免單獨與歐洲國家討論投資事宜，而應進行集體談判。

法國外貿與僑務權理部長普里馬（Sophie Primas）的助手表示，沒有評論。普里馬將於下週訪問中國，討論中國對白蘭地徵收反傾銷稅。義大利工業部、奇瑞及東風沒有立即回應查詢。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1131031