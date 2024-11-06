報告：美選後政治決策走向 決定美中軍事互動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會最新大陸與兩岸情勢簡報指出，軍事為政治的延伸，美國總統大選後，美中政治決策走向將決定雙方軍事互動；中共透過軍演等動作做為對外表示不滿的手段。

大陸委員會（陸委會）10月、委外撰述簡報「美中兩軍對話交流觀察」剖析，美中逐漸恢復軍事對話，儘管多次各說各話、各有立場，不過恢復互動交流與破冰是趨勢；美國總統大選後，美中政治決策走向將決定接下來雙方軍事互動。

簡報指出，2023年2月氣球事件使美中關係降到冰點，美中軍事互動管道中斷與美中關係緊張有關，中國政府軍事、外交高層人事也於彼時有所異動，在2024年初確定由董軍出任國防部長後，高層人事才算趨於穩定。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與董軍於今年5月在新加坡香格里拉對話會晤。董軍場外表現態度溫和，在大會演講上，則以強硬態度回應國際，尤其是涉及台灣議題時，對中共來說，台海是對外「紅線」，其他區域衝突則有談判空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

簡報提到，美中軍事互動增多，這可以降低雙方衝突的可能性；共軍不一定想與美軍有直接衝突，不過在北京遇到需要對外有所回應的時候，採取軍演等動作為其直接的反應方式，藉由這樣的動作表示不滿。

在總統賴清德國慶演說後，共軍實施「聯合利劍-2024B」對台軍演，北京透過軍演表達不滿，這也是在對外威嚇、宣示台海議題非其可妥協的部分，軍演等動作是中共對外直接反應手段。（編輯：周慧盈）1131106