川普勢旺 中國國有銀行拋售美元力阻人民幣重貶

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（中央社台北6日電）美國總統大選台北時間今早開票。路透社引述4名知情人士透露，中國主要國有銀行今早在在岸即期外匯市場拋售美元，以阻止人民幣過快貶值。報導提到，今早隨著選舉初步結果逐漸揭曉，人民幣出現劇跌走勢。

報導指出，人民幣兌美元匯率今天早盤跌幅就超過0.5%，貶破7.15關卡，是8月下旬以來的最低價。

這項報導提到，今天上午，隨著美國總統大選結果逐漸揭曉，「川普交易」在市場捲土重來，導致人民幣迅速下跌。

報導直指，作為提振美國製造業的訴求，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）曾向選民承諾，他將對中國商品徵收60%或更高的關稅。

由於川普提出的關稅及稅收政策，被視為將引發通貨膨脹，因此可能會使美國利率保持在高檔，進而波及貿易夥伴的幣值。

綜合路透社及中國財經媒體報導，今天上午隨著川普得票數一路領先，美元指數一度飆升1.63%至105.19，創4個月新高。市場普遍擔心川普將對中國商品徵收懲罰性關稅，人民幣今天應聲下跌。

離岸人民幣兌美元匯率今天以7.0996開出，此後接連跌破7.13、7.17等關卡，下午更一度跌破7.1922。截至下午4時，離岸人民幣兌美元匯率為7.1741，下跌749點，跌幅達1.06%。

在岸人民幣兌美元今天則以7.1264開出，近午也出現急貶，最低貶破7.17。截至下午4時，在岸人民幣兌美元匯率為7.1576，下跌521點，跌幅亦達0.73%。（編輯：邱國強/謝怡璇）1131106