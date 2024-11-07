中國網友熱議川普勝選 看熱鬧與擔憂並存

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（中央社台北7日電）川普再次當選美國總統，引起中國網友熱烈議論，美國之音報導指出，微博上有部分支持川普的聲音，也有許多人抱持「看著美國亂就開心」的心態，還有部分網友擔心川普上台會對世界局勢造成衝擊。

美國之音7日報導，美國總統大選引起中國社會的廣泛關注，中國官媒如央視和新華社等昨日下午都報導了川普勝選的消息，相關報導也登上微博熱搜榜首，短短1小時內累積2.9億閱讀量。

在宣布川普勝選後，微博的討論主要分為三個面向，首先是「支持」川普的獨特個人特質，並以此嘲諷美國選舉結果。

如重慶沈先生就指出，中國有些民眾是川普的熱衷粉絲，因為他講話風格幽默、戲劇化，個性友好；另有「川建國同志」稱號，暗示「黨交給他任務，把美國搞亂」，既是肯定川普行事符合中國人民胃口，也是看笑話。

其次，有部分輿論擔憂川普上台會對中國經貿和世界局勢造成衝擊。像是江西網紅「軍武吐槽」發文，「（川普）上任後肯定採取孤立主義全力拚經濟，加速讓美國重新工業化，但這麼做除了與中國對抗外，還會與歐洲形成矛盾。」也有人說，「第三次世界大戰時刻準備著。」

第三種反應則是「兩害相權取其輕」。上海網紅「搞機工程師」發文，「川普當選儘管對中國很不利，但對其盟友來說同樣也很不利，所以至少在聯合盟友對中圍堵的力量上會比賀錦麗減少許多。」

報導引述香港宣沅科技交流中心研究員宋忠平指出，川普具有鮮明的個人風格和「草根」形象，言行讓人耳目一新。中國網友戲稱他為「懂王」，意思是「沒有他不知道的事」，反映出部分中國人對他的偏好。

對於網友擔心爆發第三次世界大戰，宋忠平表示，相較賀錦麗著重維持「全球霸權」，川普的政治理念是「美國優先」，實質上降低了美國與中國、俄羅斯在地緣政治上的衝突風險。他說，「就算是大打貿易戰，但如果要是不爆發實體的軍事衝突和地緣政治方面的衝突，那麼對誰都有利。」

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報導還引述東海大學政治系教授邱師儀表示，中國多數民眾身在威權國家，對民主選舉的認知低，也無法了解民主國家投票運作，對川普和賀錦麗的理解僅能以獨特的個人特質來評斷，「在沒有概念的情況之下，他要去評論說誰對他們有利，充其量是他們自己想像的。」

此外，邱師儀也指出中國社媒反應的只是一部分輿情，或許會深入關注美中政經議題的人群，觀點不會在社媒平台上反映。（編輯：廖文綺/張淑伶）1131107