珠海汽車衝撞案 廣東省委書記：強化重點人群管理

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（中央社台北12日電）廣東省珠海市體育中心昨晚發生的汽車衝撞事件已造成35死43傷。中共廣東省委書記黃坤明召開會議表示，要做好婚姻家庭、涉眾金融等各類糾紛化解，並強化對重點人群的管理和社會面治安防控。

根據南方報業集團新媒體「南方+」，珠海汽車衝撞案已驚動中共總書記習近平、中國國務院總理李強作出指示及批示。黃坤明也於12日下午主持召開省委平安廣東建設領導小組會議，部署進一步做好傷員救治、案件處置和全省維護安全穩定工作。

黃坤明指出，珠海發生的這起駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡和惡劣社會影響，令人十分震驚、十分痛心。他指示要盡最大努力挽救生命，也要做好傷亡人員和家屬的撫慰善後工作，還要盡快查清案件真相和作案動機，依法嚴懲兇手，以及加強權威發布，實事求是發布案件訊息，及時回應民眾關切。

此外，黃坤明還強調要展開公共安全領域風險隱患排查整治，推進社會矛盾問題專項治理，深入做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，注重加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會面治安防控，切實消除各類突出治安隱患，嚴防極端案事件發生。

珠海市公安局在通報中指出，涉案的樊姓男子是因不滿離婚後財產分割結果而駕車衝撞。

中國今年以來頻繁發生報復社會型暴力事件，今年3月19日在遼寧和浙江一天內發生2起疑似蓄意駕車撞人事件；6月至10月在長春、蘇州、深圳和上海等地也發生過數起持刀傷人案，都造成零星死傷。中國經濟下行之下，社會治安更令人擔憂。（編輯：廖文綺/張淑伶）1131112