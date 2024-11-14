反制菲律賓 共軍對黃岩島戰備警巡後再出動海警

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（中央社台北14日電）為反制菲律賓新頒布的法令，共軍昨天組織海空兵力在黃岩島「領海、領空」及周邊區域戰備警巡後，今天中國海警又在黃岩島周邊執法巡查。

根據中國海警局微信公眾號，中國海警14日在黃岩島「領海」及周邊區域執法巡查，並稱這是依法展開的維權巡航活動。

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菲律賓總統小馬可仕8日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」後，中國政府10日先是發布黃岩島的「領海基線」聲明以及南海部分島礁標準名稱，同日中國海警局也發布聲明，表示將依法持續加強在「黃岩島領海及相關海域」巡航執法，捍衛國家領土主權和海洋權益。

中國海警局當時表示，一段時間以來，菲律賓頻繁派軍警艦機和公務船隻衝闖黃岩島附近海空域滋事挑釁，還慫恿漁船衝闖黃岩島潟湖非法作業。「據掌握，個別菲律賓漁船涉嫌從事毒魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法活動，破壞有關海域脆弱的生態系統。」（編輯：張淑伶/周慧盈）1131114