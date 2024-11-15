新華社旗下記者被打 中國記協：維護合法採訪權益

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（中央社記者邱國強北京15日電）中共官媒新華社旗下「經濟參考報」2名記者昨天採訪高鐵工程偷工減料被打。中國記協發表聲明，指將與雙方保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。而施工的中鐵七局也回應，將堅決維護記者監督的合法權益，絕不姑息工程品質問題。

隸屬新華社的經濟參考報調查記者王文志、程子龍，日前揭露安徽省境內的合新高鐵工程，在建材使用上涉及「以次充好」，以不符規定的仿冒品充當合規建材，報導並在12日正式刊出。

綜合中國媒體報導，報導刊出，王、程二人14日再度前往安徽省定遠縣境內的合新高鐵工地試圖追蹤採訪，卻遭承包商中鐵七局現場人員毆打，一度限制人身自由。衝突中，二人的手機不但被搶奪，王文志的右手更受傷流血。整起事件昨天下午迅速傳開，引起熱議。

由於珠海衝撞事件過後，前往現場採訪的英國廣播公司（BBC）及日本TBS記者，先後遭到不明人士干擾及警方強令刪除拍攝影像，有部分中國媒體人及自由派人士紛紛質疑，同樣是採訪被干擾，官媒記者有人出聲，外媒記者不但沒人出聲，更多的是跟著叫好。

中國「中華全國新聞工作者協會」（中國記協）昨晚對此表示，該會關注到網傳「記者採訪遇襲」後，立即與有關方面溝通，並聯繫記者王文志進行核實。目前王文志及程子龍「人身安全，手機已退回」。

中國記協表示，將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。

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此外，針對這起衝突，中鐵七局昨晚透過微信公眾號表示，指該公司高度重視媒體關於合新鐵路建設材料「以次充好」的報導，已於第一時間派出工作組趕赴現場，目前正全力配合皖贛鐵路安徽有限公司的調查。如調查發現存在品質問題，絕不姑息，將嚴肅查處。

中鐵七局說，該公司高度關注經濟參考報記者在施工現場被襲的新聞，正配合安徽定遠縣警方全面調查，等待調查結果。公司堅決維護記者輿論監督的合法權益，「衷心感謝社會各界對我公司的監督和指導」。（編輯：呂佳蓉）1131115