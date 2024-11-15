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赴陸有風險 海基會：台灣人天安門前比V被留置

2024/11/15 17:14（11/15 17:21 更新）
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（中央社記者李雅雯台北15日電）海基會秘書長羅文嘉今天揭露，近期有個案例為，台灣年輕人在北京天安門前比出V手勢，被當地公安留置3天，當事人已經回到台灣；提醒民眾赴陸有風險，建議非必要不前往。

海峽交流基金會（海基會）15日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持，他於會上做出上述表示。

羅文嘉透露，近期接獲一個案例，有台灣年輕人前往北京旅行，在天安門前比出V手勢拍照，結果竟被當地公安帶走，被留置3天後才離開，目前當事人已經回到台灣。

他說，先前一度流行在天安門前比出V手勢，這個V手勢可能會遮住天安門牆上「中華人民共和國萬歲」幾個字，畫面呈現轉為「中華民國萬歲」。

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羅文嘉強調，這是最近真實發生的例子，這名台灣年輕人已經回到台灣；另外還有一件是發生於先前，有民眾赴新疆旅遊，帶了無人機前往，試圖拍攝當地風景，竟也被當地公安留置。

羅文嘉提醒，中國大陸不是正常的民主國家社會，很多一般的、正常的、自由的社會行為，在那邊未必是被允許的，必須提醒民眾，除非真的有必要性，否則應該避免進入一個極端不穩定、充滿風險的社會。（編輯：呂佳蓉）1131115

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