中共認知戰 羅文嘉：一貫地說台灣好壞、民主很爛

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（中央社記者李雅雯台北9日電）海基會秘書長羅文嘉今天表示，中共認知戰一貫地講「中國好棒、台灣好壞、民主很爛」，透過資訊戰、心理戰等混合戰方式進到台灣，更可怕的入侵是沒有煙硝味的戰爭。

海峽交流基金會（海基會）9日發布新聞稿指出，羅文嘉今天在電視節目專訪中表示，台灣人愛好和平、善良，這不意味著台灣人軟弱，也不代表可以接受對岸軟土深掘、切香腸式進逼；希望守住台灣最珍貴的自由民主體制。

羅文嘉提到，中共對台認知戰攻擊，一貫地講「中國好棒、台灣好壞、民主很爛」故事，相較於對岸對台軍事施壓，更可怕的入侵是沒有煙硝味的戰爭，透過資訊戰、法律戰、心理戰，以混合戰方式進到台灣。

針對中國大陸6月發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），羅文嘉表示，這份意見包山包海，可以說台灣9成民眾都違反了「意見」內容，對岸目的是製造緊張，甚至設置檢舉專區鼓勵檢舉。

他說，「懲獨22條」恐淪為商業惡性競爭手段，也對台商造成心理負擔；中國大陸經濟欠佳，陸續有跨國公司撤出，因為環境充斥風險與不確定性。中國大陸社會體制與台灣完全不同，建議「除非是沒有辦法，否則不要輕易過去」。

羅文嘉喊話，希望兩岸搭起和平橋梁，最終目的是守住台灣的自由民主體制，「我和台灣所有父母一樣，希望整個台灣永遠自由民主，小孩能夠像我們現在一樣，沒有恐懼、沒有害怕，可以做他們想做的事、講他們想講的話」。

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美國總統大選剛結束，羅文嘉強調，台灣在美國印太安全戰略扮演重要角色，日本、韓國、澳洲、印度等國家也是美國印太安全戰略一環。美國將北京視作對於民主和美國利益的威脅，必須結合印太地區國家，共同圍堵中國極權擴張。

羅文嘉提到，兩岸關係不僅僅是兩岸關係，兩岸關係也與美中關係密不可分，美國的政策發展是台灣在考量兩岸關係與國家安全政策時不能忽略的一部分。（編輯：楊昇儒）1131109