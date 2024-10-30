海基會：兩岸良性互動基礎是正視中華民國存在

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（中央社記者李雅雯台北30日電）海基會有意贈送對岸「和平之鹿」，中國大陸國台辦今天表示，贈送禮物要有誠意，「九二共識」是共同政治基礎。海基會回應，兩岸良性互動基礎是正視中華民國主權存在事實。

海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉30日透過書面表示，根據客觀歷史資料以及1992年雙方往來文件，證明「九二無共識」，用虛構的、不存在的內容做為兩岸發展框架和限制，絕非兩岸人民的真正幸福。

羅文嘉強調，兩岸良性互動的基礎有3要件，分別為正視中華民國主權存在事實、接受台灣自由民主體制、尊重台灣人民民主選擇。

羅文嘉強調，有意贈送對岸一對梅花鹿取名「和和」、「平平」，這代表了善意與和平；對岸對台輸送軍機、軍艦和環台軍演，展現出敵意與恐嚇，「國際社會歡迎的當然是和平、善意，不會是敵意與惡意」。

羅文嘉呼籲對岸放棄極權專制，加入世界民主陣營，這才是「做實事」，才是兩岸未來真正的光明大道。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）30日上午召開例行記者會。

國台辦發言人朱鳳蓮於會上對於海基會有意願贈送一對梅花鹿一事表示，贈送禮物的基礎是有誠意，「與其沒有誠意地譁眾取寵，不如做點實事」。

朱鳳蓮重申，回到九二共識共同政治基礎，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實，兩岸兩會才可以展開溝通協商，推動兩岸交流合作。（編輯：張淑伶）1131030